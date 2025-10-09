V dělostřelecké a tankové munici chceme Česku poskytnout plnou nezávislost, říká Pavel Kudrhalt z STV Group
Jediný tuzemský výrobce velkorážové munice v rámci svého pětimiliardového investičního programu spouští strategickou výrobu kovaných těl střel pro dělostřelecké náboje hned tří nejvýznamnějších typů dělostřeleckých ráží. „Pro Českou republiku je to další významný krok ke zbrojní soběstačnosti,“ říká předseda správní rady STV Group Pavel Kudrhalt.
Během posledních tří dekád jsme si zvykli, že není problém dovézt jakékoliv zboží. U munice to neplatí?
V obranném průmyslu je snížení závislosti na zahraničních dodavatelích strategicky důležité. Tak to zkrátka je. V oblasti dělostřelecké a tankové munice chceme naší zemi a armádě poskytnout plnou nezávislost. STV Group proto investuje do lokalizace výrob, rozvoje moderních technologií, do automatizace a robotizace. Spolupracujeme s předními českými podniky, podporujeme růst domácího průmyslu. Sériová výroba kovaných těl střel bude spuštěna ještě letos za použití nové technologie s vysokou přesností.
Na běžné munici musejí být uvedené váhové znaky, podle kterých dělostřelci korigují náměr, protože odchylka hmotnosti dělostřeleckých granátů z jedné výrobní série bývá i několik kilogramů. To se vám podařilo změnit?
Nově vyráběné střely mají díky unikátní technologii toleranční odchylku v řádu pouhých desítek gramů. Nutnost použití váhových znaků tím odpadá. Munice bude také výrazně přesnější. Tato inovace má obrovský exportní potenciál. Je připravena výroba pro ráže 155 mm, 152 mm a 122 mm. To ale není všechno. Už v následujícím roce přibudou těla střel ráže 155 mm v technologicky složitějším provedení pro dostřel až 40 km. Materiály a polotovary budou pocházet výhradně od českých strategických partnerů.
Hovoří se ale o tom, že náš stát plánuje pořizovat kanonovou, dělostřeleckou nebo tankovou munici na Slovensku v rámci mezivládní dohody a reciprocity kvůli slovenskému nákupu vojenských vozidel Tatra z České republiky. Není to v rozporu s tím, o čem jste právě mluvil?
Hlavně je to v přímém rozporu se strategickými dokumenty ministerstva, armády i s programovým prohlášením vlády. Česká republika by tím nic nezískala. Takový nákup by nebyl podrobený hospodářské soutěži, stát by neměl kontrolu nad dodavatelským řetězcem a výrobou. Naší firmě i dalším podnikům obranného průmyslu, které se zaměřují na jiné ráže nebo dílčí komponenty, by to pochopitelně způsobilo problémy, především by to ale představovalo nemalé riziko pro naši zemi. Byli bychom závislí na někom jiném, bez jakýchkoli garancí. Co by nastalo, kdyby se otočila politika daného státu nebo kdyby musel v první řadě zásobovat svoje jednotky v případě bezpečnostní krize nebo válečného stavu? To nelze podceňovat. Můžeme mít ty nejlepší zbraňové systémy na světě, bez dostatečného, bezpečného přísunu munice jsou nám ale de facto k ničemu. Za pár desítek prodaných tatrovek se tady přece nezlikviduje strategická výrobní schopnost.
Pavel Kudrhalt
Vystudoval práva na Karlově Univerzitě a postgraduál na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. Do skupiny STV přišel v roce 2013 jako jednatel společnosti STV Arms. Stál u zrodu STV Technology, která produkuje střelivo do ručních zbraní. Od července 2025 je předsedou správní rady společnosti STV Group.
STV Group je největší výrobce munice v České republice. Velkorážovou munici pak produkujete jako jediní. Jaký objem výroby to je?
Naše výrobní kapacity, zejména velkorážové munice, jsou větší než v řadě velkých západoevropských zemí. Týká se to právě dělostřelecké munice, které vyrábíme 200 tisíc kusů ročně, a cílem je navýšení až na 300 tisíc kusů ročně. A to se bavíme pouze o ráži 155 mm ve standardu NATO. K tomu připočtěte stovky tisíc kusů minometné munice nebo východních dělostřeleckých ráží. Naše sesterská firma ročně vyrábí stovky milionů malorážových nábojů do pistolí a útočných pušek. Jsme také největší výrobce plastických trhavin v České republice a máme poměrně rozsáhlý program vyčkávací munice.
Vaše společnost má širší záběr. Také opravujete a modernizujete vojenskou techniku, vyrábíte prostředky balistické ochrany, taktické vybavení a teď už i drony.
V rekordním čase se nám podařilo vyvinout ozbrojené drony od těch nejjednodušších FPV až po velmi sofistikované s doletem několik stovek kilometrů a vlastním nezávislým naváděním. Výhodou je, že vyrábíme trhaviny a vyvíjíme munici přesně pro tento účel. Pod jednou střechou máme všechny technologie.
Na letošním veletrhu IDET a Dnech pozemního vojska Bahna jste představili kolové obrněné vozidlo STV M4 GOLEM. Má čím konkurovat ostatním vozům kategorie MRAP (Mine Resistant Ambush Protected, vozidlo odolné proti minám a chránící před palebnými přepady)?
Vozidla MRAP mají obecně řadu vlastností, kterou oceníte v současných konfliktech, kde se prolínají asymetrické hrozby a konvenční operace. Není tedy divu, že roste poptávka po obrněných vozidlech, která kombinují vysokou mobilitu v terénu, potřebnou nosnost a účinnou ochranu proti střelám z pěchotních zbraní a výbuchům protitankových min a nástražných výbušných zařízení. Náš GOLEM svými parametry v mnoha ohledech převyšuje vozidla své kategorie, zejména pokud se jedná o ochranu vozidla a osádky. Je všestranně využitelný, a navíc na silnici dosahuje rychlosti až 140 km/h, což je také u vozidel MRAP výjimečné. A dokáže přepravovat až deset osob včetně řidiče.
V čem je GOLEM výjimečný, pokud jde o úroveň ochrany osádky?
Je koncipován tak, aby ji chránil před nejčastějšími hrozbami: před IED (podomácku vyrobenými výbušninami – pozn. red.), minami, střelbou z ručních zbraní, útoky menšími drony. Nízký profil vozidla snižuje riziko v zastavěném i otevřeném prostoru, díky specifickému tvaru podvozku a ochranným modulům se velmi zvyšují šance na přežití osádky při výbuchu pod vozidlem. STV M4 GOLEM také snese extrémní podmínky, od horké prašné pouště po zasněžené vysokohorské oblasti. Velkou výhodou jsou i nízké náklady na údržbu a logistiku.
Českému obrannému průmyslu se nyní daří, stejně tak i STV Group. Chystáte se dál rozšiřovat?
Naše společnost měla před pěti lety pět set zaměstnanců, nyní jich je třikrát tolik. V současnosti odvádíme daně v takové výši, že prakticky pokrývají cenu nákupů, které u nás realizuje naše armáda, takže by se dalo říci, že s našimi exportními úspěchy vyzbrojujeme české vojáky téměř rozpočtově neutrálně. Investujeme a jsme připravení dál investovat. Nedávno jsme na Vysočině koupili další průmyslový areál, kde na jaře skončila výroba. Věříme, že řada původních zaměstnanců bude už brzy pokračovat v práci.