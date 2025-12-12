V Dukovanech začíná odstávka jednoho bloku, tři zůstávají v provozu
- V Dukovanech v pátek začne plánovaná odstávka prvního bloku kvůli výměně paliva, údržbě a kontrolám, znovu se má rozběhnout ve druhé polovině února.
- Energetici během odstávky provedou přes 18 tisíc úkolů včetně náročných prací na parogenerátoru a bezpečnostních systémech, a to v nepřetržitém provozu.
- Zbylé tři bloky zůstávají v provozu, ČEZ zároveň pokračuje v přípravách na nové bloky v Dukovanech.
V Jaderné elektrárně Dukovany v pátek začne plánovaná odstávka prvního bloku. Energetici v něm vymění část paliva za čerstvé a provedou údržbu a zkontrolují zařízení. Výkon začnou snižovat dvě hodiny po poledni, elektřinu do sítě přestane blok dodávat večer, sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.
Odstávka by měla skončit ve druhé polovině února. Dukovanská elektrárna má čtyři bloky, zbylé tři jsou v provozu.
O víkendu budou energetici první blok především dochlazovat. Údržbu a servis na zařízení primárního i sekundárního okruhu budou naplno dělat od pondělí. Při odstávce musí zvládnout přes 18.000 pracovních úkolů. „Mezi časově i technicky nejnáročnější patří čištění parogenerátoru číslo pět a modernizace řídicího a bezpečnostního systému záložního generátoru,“ uvedl mluvčí.
Klíčové práce jsou při odstávce prováděné 24 hodin denně. Mimořádné nasazení tak čeká personál elektrárny i o vánočních svátcích. „Odstávky našich jaderných bloků se odvíjí od palivových cyklů. A Vánoce jsou navíc z pohledu spotřeby poměrně příznivé,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Rozsah prováděných prací podle něj závisí na pravidelných inspekcích i investicích do obnovy zařízení.
Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dukovany loni dodaly do přenosové sítě 14,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos zatím 14,2 TWh. Elektrárna Temelín minulý rok vyrobila 15 TWh elektřiny.
Jaderná elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ už dřív uvedla, že by je chtěla provozovat nejméně 60 let. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Geologický průzkum pro tyto bloky začal letos v srpnu.