V případě bezpečnostní krize upřednostníme českou armádu, říká šéf Sellier & Bellot
Po loňském spojení se skupinou Colt CZ má vlašimský výrobce střeliva Sellier & Bellot ještě užší vazby s uherskobrodskou Českou zbrojovkou. „Vzájemně se snažíme o různé průniky, využití synergií a společného potenciálu,“ říká šéf Sellier & Bellot Vladimír Rada. Firma zároveň posiluje produkci vlastních výrobních strojů. Tato divize dokáže produkovat tyto technologie i pro zahraniční zákazníky. Jedním z nich je Ukrajina, která tak podle Rady postupně získá ve výrobě nábojů malých ráží nezávislost.
Jaká je aktuální výrobní kapacita Sellier & Bellot?
Výrobní kapacita se vyvíjí podle požadavků zákazníků a zhruba posledních deset let setrvale roste. Nyní produkujeme přibližně čtyři miliony nábojů denně, tedy asi 1,4 miliardy ročně.
Předpokládáte do tří až pěti let zvýšení výroby v řádu stamilionů nábojů?
Takový cíl stanovený nemáme, jakkoliv chceme nadále růst. Záleží na poptávce. Nicméně jsme spustili různé vývojové programy, abychom byli připraveni dodávat nové kalibry, ráže, typy nábojů a podobně.
Dodáváte střelivo české armádě, policii a dalším domácím ozbrojeným a bezpečnostním složkám. Nakolik to posiluje soběstačnost Česka v oblasti malorážového střeliva?
S ozbrojenými a bezpečnostními složkami nejen České republiky, ale celé Evropy máme velmi dobré vztahy a jako partnerů si jich velmi vážíme. Pokud česká armáda nebo policie a další sbory potřebují nějaké specifické náboje, snažíme se jim vyjít vstříc. V loňském a letošním roce jsme například v souvislosti s válkou na Ukrajině uzavřeli s ministerstvem obrany rámcové smlouvy o případných mobilizačních dodávkách. Kdyby se zhoršila bezpečnostní situace, samozřejmě upřednostníme dodávky české armádě bez ohledu na zahraniční zákazníky. A vzhledem k homologaci našich produktů bychom dokázali zásobovat i všechny ozbrojené složky zemí NATO, které by na území Česka operovaly.
V loňském roce se Sellier & Bellot stal součástí skupiny Colt CZ Group vyrábějící ruční palné zbraně. Dochází mezi vámi k užší spolupráci při vývoji střeliva?
S uherskobrodskou Českou zbrojovkou jsme spolupracovali už dříve. Nyní máme ještě užší vazby a snažíme se o různé průniky, využití synergií a společného potenciálu. Máme také několik programů určených pro ozbrojené složky, které celé skupině pomáhají doplňovat její portfolio. Colt CZ je silná a stabilní skupina, která má u českých ozbrojených složek dobré jméno, stejně jako Sellier & Bellot. Tím, že veškeré náboje vyrábíme v tuzemsku, je to z hlediska zázemí velmi vhodné spojení. Věřím, že akcionáři skupiny Colt CZ mají zájem na rozvoji naší firmy.
Vyrábíte i vlastní speciální stroje na produkci nábojů. Chystáte se rozšiřovat také tuto oblast?
Tyto stroje jsme si začali postupně vyvíjet a vyrábět sami, obrazně řečeno si je šijeme na míru. V současnosti máme divizi, která dokáže produkovat tyto technologie také pro zahraniční zákazníky. Můžeme jim například dovybavit stávající výrobní linky, jsme schopni zajistit i kompletní technologický transfer. Stejně jako Česká zbrojovka umí přenést do nějaké země výrobu ručních palných zbraní, dokážeme totéž také s náboji.
Vladimír Rada
Má více než dvacet let zkušeností z vrcholového managementu v mezinárodních průmyslových společnostech. Pro Sellier & Bellot pracuje od roku 2023, kdy se stal finančním ředitelem, od ledna 2025 společnost řídil a k 1. srpnu byl jmenován jejím generálním ředitelem. Dříve působil ve společnostech Lindab, Mitas Tyres a ArcelorMittal, kde zastával manažerské pozice v oblasti finančního řízení, controllingu a strategie. Je absolventem MBA programu business školy ESMA Barcelona.
Kam vyvážíte a kdo jsou vaši nejvýznamnější obchodní partneři?
Více než devadesát procent naší produkce jde na zahraniční trhy, exportujeme do zhruba osmi desítek zemí. Přibližně polovina vlašimského střeliva jde ozbrojeným složkám, druhá polovina putuje na komerční trhy.
Klíčoví zákazníci jsou evropští členové NATO a USA?
Jsme významným dodavatelem evropských policií a také mnoha armád. Severoamerický komerční trh je pro nás jeden z nejvýznamnějších.
Konflikt na Ukrajině udržuje velkou poptávku po zbraních, velkorážové munici i nábojích malých kalibrů. Jak velká část vaší produkce míří na Ukrajinu?
Na Ukrajinu dodáváme, nicméně zdaleka nestavíme pouze na její poptávce. Z naší produkce představuje Ukrajina řádově několik jednotek procent. Je zajímavé zmínit, že vedle přímých dodávek jsou některé dodávky realizovány přes různé země NATO nebo Evropské unie na úrovni G2G, tedy mezivládní spolupráce. Například v ČR se toto děje zejména prostřednictvím agentury AMOS ministerstva obrany.
Jak se vyvíjí vaše spolupráce s ukrajinským obranným průmyslem?
S ukrajinskými ozbrojenými složkami a průmyslem aktivně spolupracujeme. Tamějšímu obrannému průmyslu dodáme technologie na výrobu střeliva. Jejich provoz si ale už zajistí naši ukrajinští partneři. V určitém okamžiku se stanou na Sellier & Bellot nezávislými.
Souvisí to s montáží pušek BREN 2 České zbrojovky na Ukrajině?
Tyto dva projekty spolu přímo nesouvisí, jedná se o dva samostatné kontrakty. Obecně lze říct, že Ukrajině jde především o to, aby byla co nejvíce samostatná ve výrobě zbraní a střeliva a aby postupně přešla na standardy NATO. Naše náboje jsou homologované pro použití ozbrojenými složkami NATO, takže mohou být použity nejen v puškách CZ BREN 2 a dalších zbraních z portfolia Colt CZ.
Do jaké oblasti výzkumu v poslední době nejvíce investujete?
Aktivity související s výzkumem a vývojem se řídí hlavně konkrétními požadavky ozbrojených složek. Další stěžejní oblast výzkumu představuje předpokládaný zákaz používání olověných střel v Evropě. Snažíme se doplnit naše produktové portfolio tak, abychom sportovním střelcům a myslivcům dokázali už dnes nabídnout alternativu k těmto střelám. Samozřejmě se může stát, že se ve světě objeví požadavek na úplně novou, specifickou ráži. Náš vývoj cílíme i tímto směrem.
Je možné olovo vůbec nahradit?
Olovo je možné nahradit různými netoxickými slitinami, ale technická náhrada olova je dražší i technologicky náročná. Je nutné rozlišovat mezi komerčním trhem a uživateli z řad ozbrojených složek. Na komerčním trhu dosahujeme výborných výsledků. Jako příklad mohu zmínit střelu eXergy Edge s červenou špičkou, kterou jsme nedávno uvedli na trh. Určitě je ale dobře, že se zákaz olověných střel netýká ozbrojených složek. Běžně dostupné alternativní materiály mají horší užitné vlastnosti. Navíc armády na to nejsou připravené a neexistují ani výrobní kapacity, které by jejich potřeby uspokojily
Říkal jste, že sportovcům a myslivcům dodáváte asi polovinu vaší produkce. Byť všichni nejsou z EU, jak velké investice by si striktní zákaz olova vyžádal?
Řádově by to byly desítky až stovky milionů korun. Je také důležité zmínit, že změna výrobních technologií směrem k těmto alternativám by zásadně omezila možnost konverze civilní výroby na vojenskou. Naopak v případě ponechání možnosti používat olovo by bylo možné v krizové situaci rychle navýšit výrobní kapacity pro potřeby ozbrojených sil.
Co dalšího plánujete do budoucna?
Dokončili jsme investice do dvou nových hal, jedna je výrobní a druhá, která je plně robotizovaná, slouží pro expedici. Když jsme tyto haly plánovali, bylo to právě s výhledem na budoucí rozšíření kapacit Sellier & Bellot. Nyní tedy probíhá postupné zaplňování výrobních prostor linkami. Faktem ale je, že díky rostoucí poptávce už moc nevyužitých prostor nemáme.
Výrobci velkorážové munice si už delší dobu stěžují na globální nedostatek střelných prachů a dalších, takzvaných energetických materiálů. Jak jej řešíte?
Důvodem nedostatku střelných prachů, přesněji nitrocelulózy pro jejich výrobu, je vysoká poptávka po velkorážové munici způsobená invazí Ruska na Ukrajinu. Dělostřelecké a další náboje spotřebují mnohem více energetických materiálů než malorážové střelivo. Letos se nám podařilo uzavřít pětileté strategické partnerství s belgickou společností Eurenco na dodávky vysoce výkonných hnacích náplní. Vnímáme to jako podporu ozbrojených složek zemí NATO i našich zákazníků z komerčního sektoru. Tím, že jsme si zajistili dodávky kriticky důležitých typů střelných prachů, dokážeme garantovat stabilitu a kvalitu dodávek celé naší produkce.
Další pojistkou je strategický vstup Colt CZ do společnosti SNC vyčleněné ze Synthesie.
Z akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose naší mateřskou skupinou Colt CZ mám velkou radost. SNC je jedním z globálně nejvýznamnějších dodavatelů energetické nitrocelulózy se sídlem v členské zemi NATO. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu prachů a výmetných náloží a je tedy zcela zásadní pro výrobu malo-, středně- i velkorážové munice. Rozšířením působnosti o tuto oblast posiluje skupina Colt CZ kontrolu nad dodavatelským řetězcem a získává také expozici v rážích, které jsme dosud nepokrývali.
Odebíráte střelné prachy také od státní akciové společnosti Explosia?
Máme vždy několik dodavatelů, je to otázka diverzifikace.
Subdodávky dalších surovin se už stabilizovaly?
Za covidové pandemie byl nedostatek mosazi, což je pro nás další klíčová surovina. To je ale už překonané. Situace je aktuálně stabilní.
Používáte k výrobě a testování nábojů simulační technologie?
Vyvíjené střelivo testujeme např. v balistické želatině, která umožňuje přesně sledovat funkci a rozpad střely. Konkrétně jde například o přenos energie mezi střelou a terčem. Důsledným zkouškám podrobujeme všechny naše náboje, ať už pro vojáky, sportovce nebo myslivce.