Ve Vršanech za miliardy přeložili potrubí, mnohou těžit do roku 2052 | E15.cz

Těžební společnost Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače v Česku disponuje největšími zásobami hnědého uhlí v rámci těžebních limitů. A na podzim se díky obří přeložce sítí a produktovodů navíc otevře cesta k dalším stovkám milionů tun vytěžitelného hnědého uhlí, které je určené zejména pro výrobu elektřiny. Podle odhadů společnosti by těžba mohla pokračovat přes třicet let. Podívejte se na fotogalerii.