Fotoreportáž E15: Poslední roky těžby. Podívejte se do lomu ČSA u Mostu | E15.cz

Rekultivace na lomu ČSA pokračuje. Stopy po důlní činnosti jsou již zahlazené na zhruba patnácti stovkách hektarů a stejnou plochu ještě zbývá upravit zbývá. V rámci projektu má postupně vzniknout jezero o rozloze 700 hektarů. Pro srovnání se jedná o vodní plochu rozlehlejší než dvě Máchova jezera.

Napouštění má být zahájeno v horizontu patnácti až dvaceti let. Zbytkové jámy by podle ředitele těžební společnosti skupiny Sev.en Energy Vladimíra Roučka bylo možné využít pro vodohospodářské stavby. Na rekultivaci má firma připraveno 3,26 miliardy korun.

Útlum těžby na lomu, který je součástí energetického impéria miliardáře Pavla Tykače, začal před dvěma lety, kdy horníci vytěžili poslední kubík skrývky. Tím skončilo odkrývání uhelné sloje i práce obřího rypadla. Na těžbě uhlí jsou závislé i další činnosti a úplný konec dolování u Mostu se dotkne zhruba dvou tisíc pracovních míst v regionu. V Evropské unii je funkčních celkem 42 uhelných regionů.

Podívejte se, jak to v lomu ČSA vypadá nyní: