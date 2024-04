Věřitelé Liberty Ostrava schválili restrukturalizační plán, potvrdil notář

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ve středu řekl, že neočekává, že by ministerstvo v nejbližších dnech udělilo Liberty bezplatné emisní povolenky, s nimiž firma ve svém restrukturalizačním plánu počítá.

Liberty uvedla, že pro restrukturalizační plán bylo 92,72 procenta z celkového počtu hlasů, proti 1,67 procenta. Věřitelé hlasovali také o vyloučení společnosti Tameh Czech, která huti dodávala energie, z hlasování o restrukturalizačním plánu. Pro jich bylo 86,65 procenta, proti 5,64 procenta. Tameh se označuje za největšího věřitele huti. Jeho mluvčí Patrik Schober už dříve uvedl, že firma proti restrukturalizačnímu plánu Liberty vznese námitku k soudu.

Liberty uvedla, že potvrzení od notáře je dalším významným milníkem, kterého dosáhla. „Podtrhuje závazek Liberty zajistit podniku udržitelnou budoucnost. Liberty Ostrava nyní předložila notářsky ověřený výsledek hlasování Krajskému soudu v Ostravě, aby mohl o restrukturalizačním plánu definitivně rozhodnout,“ uvedla firma. Mluvčí Krajského soudu Ostrava Igor Krajdl už dříve řekl, že předseda senátu rozhodne v přiměřené lhůtě odpovídající potřebě nastudování materiálů, poté co je komplexně posoudí.

Liberty má přibližně 1300 věřitelů, před nimiž ji chrání moratorium vyhlášené soudem. Firma dnes uvedla, že hlasování se zúčastnilo 1049 věřitelů. „Byli vyloučeni věřitelé z okruhu spřízněných osob, věřitelé, kteří vedou s Liberty spor, jako je společnost Tameh Czech, a věřitelé, jako je například EGAP, s nimiž byl už před vyhlášením všeobecného moratoria dohodnut splátkový kalendář,“ uvedla Liberty.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má kolem 5000 zaměstnanců. Už delší dobu má ale problém platit závazky a většina jejich provozů stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh zastavil dodávky energií. Většina zaměstnanců obou firem je od prosince doma.

Tameh Czech uvádí, že mu huť dluží přibližně 2,2 miliardy korun. V prosinci skončil v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Soud minulý týden potvrdil usnesení schůze věřitelů, kteří Tamehu schválili reorganizaci.

Restrukturalizační plán Liberty má dvě varianty: pří variantě A se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že při variantě A by vysokou pec, která je měsíce v tzv. teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026. V případě varianty B by měla dodávky energií od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.