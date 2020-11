Energo-Pro spustila v Turecku dvě gigantické vodní elektrárny | E15.cz

Česká energetická skupina Energo-Pro dokončila potřebné testy a získala povolení pro zahájení provozu dvou nových vodních elektráren Karakurt a Alpaslan 2 v Turecku. Projekty se podařilo připojit do sítě a zahájit jejich komerční provoz.

U elektráren Karakurt i Alpaslan 2 jde o spuštění prvních turbín. „Podařilo se nám tak splnit všechny podmínky pro získání garantovaného dolarového tarifu, který bude platit po dobu prvních deseti let provozu elektráren,“ doplňuje výkonný ředitel skupiny Energo-Pro Pavel Váňa s tím, že to výrazně přispěje k pokrytí měnového rizika.

Nová přehrada s vodní elektrárnou Karakurt je umístěna v povodí řeky Aras. V elektrárně budou instalované tři Francisovy turbíny s celkovým instalovaným výkonem 99,5 megawattu. První turbína i s generátorem už je nainstalována, další dvě budou spuštěny v listopadu a v prosinci.

Ještě větší a dražší je vodní elektrárna Alpaslan 2, která je umístěna na řece Murat. Projekt v přepočtu za 12,8 miliardy korun je dokonce největším vodním dílem postavený českou firmou od roku 1989. V elektrárně budou instalované čtyři Francisovy turbíny s celkovým instalovaným výkonem 280 megawattů. První turbína je nainstalovaná, zbývající tři budou spuštěny v prosinci a v únoru.

Energo-Pro začalo s výstavbou hráze přehrady Alpaslan 2 v září 2018 a dokončilo ji za dva roky. • VIDEO Energo-Pro

Zapojení elektráren do sítě v tomto roce bylo podmínkou k získání zvýhodněné garantované výkupní ceny elektřiny od ledna 2021. Garance v prvních deseti letech provozu elektráren činí 73 dolarů za megawatthodinu. V prvních pěti letech bude tento tarif navíc ještě navýšen, neboť tamní vláda podporuje projekty, pro které jsou turbíny a generátory vyrobeny přímo v Turecku. Díky tomu bude Energo-Pro v první „pětiletce“ prodávat za 86 dolarů na megawatthodinu u elektrárny Alpaslan 2 a 96 dolarů za megawatthodinu u elektrárny Karakurt.

„Když započítáme předpokládanou výrobu elektřiny, mohli bychom jen z nich v prvních pěti letech utržit zhruba 520 milionů dolarů. Alpaslan 2 by měl totiž ročně vyrobit 850 gigawatthodin a Karakurt 340 gigawatthodin,“ vypočítává Váňa. V přepočtu na koruny činí předpokládané tržby zhruba 12,2 miliardy.

Energo-Pro je největší českou společností investující do vodní energetiky. Po připojení obou nových tureckých elektráren provozuje 38 vodních elektráren ve čtyřech zemích světa – v Gruzii, Turecku, Bulharsku a České republice. Kromě hydroenergetiky se zabývá také distribucí a prodejem elektřiny a provozuje distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více než dvěma miliony zákazníků. Součástí skupiny je rovněž strojírenská firma Litostroj, která se zabývá vývojem a výrobou turbín a generátorů.

Loni po zdanění vydělala v přepočtu zhruba 1,4 miliardy korun. To je asi 3,5násobek toho, co vykázala v předchozím roce. Tržby a provozní zisk před odpisy (EBITDA) nicméně zůstaly bez větších změn, a to na úrovni přibližně 22,2 miliardy, respektive 3,7 miliardy korun.

Vodní elektrárny jsou v současné době celosvětově nejvýznamnějším nízkoemisním a obnovitelným zdrojem. Dodávají téměř 17 procent světové elektřiny a okolo 70 procent obnovitelné elektřiny.

Níže si můžete prohlédnout další videa k projektu.