Vítkovice Heavy Machinery jsou blízko zakázce pro ropné plošiny v Mexickém zálivu | E15.cz

Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery se chystá vyvézt do Mexika výkovky, odlitky a montované výrobky pro těžební zařízení na ropných plošinách a vrtech. Do oblasti Mexického zálivu s obrovskými nalezišti surovin by do budoucna chtěla exportovat například také speciální trubky, které dopravují ropu či plyn z podmořských vrtů na povrch těžebních plošin. Sdělila to mluvčí společnosti Eva Kijonková. Hodnotu dodávek s ohledem na postup jednání se zákazníkem neuvedla.