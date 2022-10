Volant nahrazený dotykovým displejem, otisk prstu místo kliky. Inovace aut vyvíjejí i Češi | E15.cz

Běžné auto budoucnosti se nebude od toho dnešního lišit „jen“ tím, že ho bude pohánět elektromotor namísto spalovacího motoru, ale i řadou dalších inovací. Automobilky společně se svými dodavateli už nyní vyvíjejí několik alternativ, kterými by u některých vozů mohly nahradit klasický volant – místo něj by mohli řidiči ovládat vůz joystickem nebo tlačítky, ať už na dotykovém displeji, či ve fyzické podobě. Pracuje se i na odemykání a zamykání dveří pomocí takové technologie otisků prstů, která by umožnila zmizení klasických klik. I na vývoji těchto změn se podílejí firmy v Česku.

Zatímco dnes je to mechatronika, co propojuje volant s koly, do budoucna to bude převážně senzorika, konkrétně technologie steer-by-wire. Jejím finálním a pro řidiče viditelným výstupem může být nadále volant, automobilky chtějí sáhnout ale i po řadě dnes futuristických řešení.

„Přechodem na senzory odpadne mechanická část mezi volantem a nápravou. Vše bude možné dál ovládat volantem, nově ale i tlačítky, dotykovým displejem nebo joystickem. Ty umožní přenos točivého momentu na senzoriku na nápravě kola. Volantem bude možné otáčet například na displeji, takže odpadne odpor a tření. Pohyb bude přenášen na kola čistě elektronicky,“ popisuje ředitel divize automotive JTEKT Evropa Petr Novák.

Řízení joystickem či tlačítky

Japonská skupina JTEKT spadá pod Toyotu a v Evropě provozuje patnáct výrobních závodů, z nichž se tři nacházejí v Olomouci, Plzni a v Pardubicích. Přechod na řízení prostřednictvím senzorů ji významně ovlivní, automobilkám totiž dodává především řídicí jednotky, mechanické a elektronické části mezi volantem a koly. Řízení prostřednictvím joysticků či tlačítek vyvíjí nejen JTEKT pro automobilky už nyní, přestože by si taková inovace žádala změnu legislativy.

Postupně zaváděnou technologii steer-by-wire, která představuje další posun k autonomnímu řízení a která se již dříve prosadila v letectví, testuje Toyota ve vybraných oblastech v Japonsku. A ani zdaleka není sama. Zájem mají i značky jako BMW, Daimler, Renault či Stellantis, pod který spadají mimo jiné Citroën, DS, Maserati, Opel či Peugeot.

„Řidič už nebude muset až tolik zasahovat do řízení. Bude ovládat joystick či tlačítka. Naši zákazníci, tedy automobilky, to po nás vyžadují. Chtějí být progresivní. Konečným spotřebitelům, tedy firmám či jednotlivcům, chtějí nabídnout nový zážitek z jízdy,“ říká Novák. Řízení prostřednictvím senzorů nabídne českým zákazníkům například zmíněná Toyota, klasického volantu se ale prozatím nevzdá.

„Technologii steer-by-wire plánujeme uvést v nejbližších letech u dvou nových modelů, a to bateriových elektromobilů Lexus RZ a Toyota bZ4X. Tato technologie umožňuje progresivní řízení v závislosti na rychlosti, což z praktického hlediska znamená další vylepšení bezpečnosti, manévrovatelnosti a řidičského zážitku. Zároveň si řidiči budou moci vybrat z vícera módů nastavení, například sportovního či komfortního,“ říká ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška.

Martin Peleška hovoří o budoucnosti aut:

Video se připravuje ... E15 - EB - MARTIN PELEŠKA 4. DÍL • VIDEO Videohub

Otevřít auto jako smartphone

Auto budoucnosti by se mohlo od dnešních vozů lišit i způsobem odemykání a zamykání. Nástupcem mechanického a elektronického otevírání by mohla být v horizontu jednotek let technologie, jež využívá otisky prstů. Novinku zpracovává pro světové automobilky společnost Kiekert, která si v roce 1974 nechala patentovat centrální zamykání, jež také uvedla na trh. V Česku má kromě přeloučského závodu také asi stovku vývojářů, kteří na inovaci pracují.

Již řadu let řidiči stačí, aby měl klíč v kapse, k tomu, aby se auto pouhým „pohlazením“ kliky automaticky odemklo – takový systém využívají například uživatelé modelu Škoda Octavia. Rozdíl v případě nově vyvíjené technologie spočívá v tom, že by řídicí jednotka odemkla či zamkla vůz bez využití kliky, a to pouhým otiskem prstu. Kliku by dveře vůbec neměly. Řidič by odemykal vůz podobně jako smartphone.

„Přínos pro zákazníka vidím ve vyšší bezpečnosti. Pouhá přítomnost klíče v okolí vozu, který autorizuje dotyčného k otevření dveří, bohužel umožňuje krádeže. Nová technologie nedovolí odemknutí bez dotyku. Někde na karoserii může být laserem vypálený znak, zde se dotkni. Na trhu je pár zámků podobného charakteru, pořád jsou ale jen na půl cesty. Na vnitřní straně dveří bude tlačítko, mikrospínač či podobný prvek,“ popisuje šéf vývoje Kiekert ČR Bohumil Lapka.

Kiekert spolupracuje například s automobilkou Audi, jež se má zabývat možností úplného odstranění klik ze dveří svých vozů. Zájem o novou technologii zamykání mají hlavně automobilky z luxusního segmentu. Důvodem je i téměř zcela bezhlučné zamykání a odemykání.

Technologie využívající otisk prstů je podle Lapky sice asi trojnásobně dražší proti dnes běžným technologiím, díky odstranění klik by se ale novinka nákladově vyrovnala dnešním řešením. „Věřím, že se z technologie stane masivní způsob zamykání dveří, byť jsme zatím ve fázi vývoje,“ dodává. Na trh by se mohla novinka dostat v řádu jednotek let.

Cesty k legislativě pro budoucí auta

Rychlejší expanzi technologií ale prozatím brání evropská legislativa. Ta ve stávající podobě neumožňuje – až na výjimky – nahrazování volantu, povinné je i používání klik. V současné době se však chystají výrazné změny legislativy, které mají zohlednit nástup vyspělejších úrovní autonomního řízení. Jeho finální fází má být v budoucnu plně samostatný vůz bez řidiče.

Ministerstvo dopravy proto zadalo Technologické agentuře projekt, díky kterému obdrží doporučení, jak by měly vypadat patřičné právní úpravy provozu aut s automatizovaným řízením. „Cílem je najít na případných změnách legislativy co nejširší shodu a zajistit, aby odrážela i vývoj technologií. Pro volant platící předpis EHK/OSN č. 79 neumožňuje nahrazení volantu, do budoucna se ale nedá změna v tomto přístupu vyloučit,“ sdělil mluvčí ministerstva Filip Medelský.