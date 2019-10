Volkswagen zaregistroval dceřinou společnost v Turecku. Zřejmě tam bude vyrábět i škodovky | E15.cz

Turecká divize bude mít kapitál 943,5 milionu lir (3,9 miliardy korun). Mateřská firma splatila čtvrtinu částky a zbývající část bude splacena v příštích dvou letech, uvádí se v rejstříku.

O výstavbě nového závodu se mluví od loňského listopadu, kdy Volkswagen představil nový pětiletý plán zaměřený na výrobu elektrických aut. Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier v září na frankfurtském autosalonu uvedl, že konečné rozhodnutí o novém evropském výrobním závodě koncernu by mělo padnout do konce roku a že koncern stále vybírá ze dvou zemí. Podle zdrojů těmito zeměmi měly být Turecko a Bulharsko.

Mluvčí Volkswagenu agentuře Reuters řekl, že společnost stále neučinila konečné rozhodnutí o umístění závodu a stále jedná.

Dohoda v Turecku by mohla být politicky kontroverzní vzhledem k obavám Evropské unie, že v zemi je pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana omezována svoboda projevu a právo na demonstrace. Volkswagen však argumentuje tím, že Turecko je dál kandidátem na členství v unii.

Podle dřívějších informací ze zdrojů by nová továrna měla ročně vyrábět 300.000 vozů pro export do východní Evropy. Stát by měla přes jednu miliardu eur (25,7 miliardy korun) a zaměstnat téměř čtyři tisíce lidí. Výstavba by mohla začít koncem příštího roku a výroba by se v něm mohla rozběhnout v roce 2022.