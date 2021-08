Boeing i Airbus vlétli zpět do zisku, otřepávají se z těžkých ztrát | E15.cz

Americký výrobce Boeing vykázal první ziskové čtvrtletí od roku 2019. V období od dubna do června dosáhl čistého zisku 567 milionů dolarů (přes dvanáct miliard korun), zatímco před rokem prodělal 2,4 miliardy dolarů. Airbus se vrátil k zisku už v prvních třech měsících letošního roku, ve druhém čtvrtletí navázal ziskem 1,9 miliardy eur. Loni v témže čase prodělal 1,2 miliardy eur. Společnost navíc zdvojnásobila celoroční výhled provozního zisku na čtyři miliardy eur.

Návrat do zisku obou firem má několik společných důvodů. „Přes pokračující omezení spojená s pandemií je viditelné postupné oživení letecké dopravy a dochází tedy i k obnovení poptávky po nových letadlech. Specificky u Boeingu zafungovalo i obnovení dodávek letadel 737 MAX. U Airbusu podpořila finanční výsledky dobrá výkonnost divize helikoptér a vojenského programu,“ uvádí odborník na letecký průmysl a partner poradenské společnosti EY Petr Kováč.

Postupný „restart“ letectví se projevuje i na objednávkách letadel. Vedení Airbusu původně odhadovalo, že letos dodá alespoň 566 letadel jako v krizovém roce 2020. Nyní je optimističtější a plánuje dopravcům předat asi šest set dopravních letadel. Za celé letošní první pololetí jich podnik dodal 297, meziročně o 101 více.

Boeing se soustředí mimo jiné na zvýšení produkce strojů 737 MAX, které byly dříve uzemněné. Momentálně jich vyrábí šestnáct měsíčně a předpokládá, že tempo postupně zvýší až na dvojnásobek od začátku příštího roku. Díky tomu přijde o práci méně zaměstnanců, než Boeing plánoval. Jejich počet chtěl původně snížit o 31 tisíc na 130 tisíc, místo toho si americký titán ponechá 140 tisíc zaměstnanců.

„Dá se předpokládat, že trend pozitivních výsledků by měl pokračovat i do budoucna, a to na základě zmíněných faktorů: obnovení letecké dopravy – osobní i nákladní – a poptávky po nových letadlech pro civilní sektor i vojenské využití. Pro Boeing bylo klíčové znovu rozběhnout dodávky v řadě 737 MAX, která je pro zisk dlouhodobě nejdůležitějším typem letadel. Vedle toho Airbus vkládá budoucí naděje do vývoje nákladních letadel, kde by chtěl více konkurovat Boeingu,“ dodává Kováč. V rámci prezentace čtvrtletních výsledků Airbus oznámil, že zahájil výrobu nákladní verze letounu A350.