Wikov expanduje do Kanady. Koupil tam dva výrobce převodovek | e15.cz

Za poslední dva měsíce Wikov převzal stoprocentní podíly společností PREP a Wessex Precision Machining. Ta první sídlí ve Vancouveru a druhá naopak blíže Torontu, tedy východnímu pobřeží. Obě jsou zaměřené na výrobu a servis převodovek, zejména pro stroje určené k těžbě nerostů.

Motivem transakce byla podle Wichterleho snaha přiblížit se americkým zákazníkům, jejichž počet v poslední době roste. „Díky akvizici posílíme u zákazníků z odvětví těžby ropy, plynu, minerálů a také z lodní a námořní dopravy. Zároveň na daném trhu vyztužíme náš obchodní kanál pro převodovky vyráběné v Česku,“ říká k transakcím Wichterle, podle něhož je také důležité, že se obě společnosti zabývají i servisem. „Za prvé to zvyšuje jejich přidanou hodnotu a za druhé díky tomu můžeme v Kanadě servisovat a opravovat i české převodovky,“ vysvětluje.

Obě společnosti dohromady mají tržby kolem 20 milionů dolarů a hrubý provozní zisk (EBITDA) kolem dvou milionů, tedy přibližně 50 milionů korun. Z toho lze vyvodit, že transakce se pohybovala ve stovkách milionů korun. Ve strojírenství se prodejní cena zdravého podniku počítá běžně minimálně v pětinásobcích EBITDA.

Wikov expanduje i navzdory tomu, že v poslední době čelil mnoha vnějším negativním šokům. Kromě pandemie firmu výrazně zasáhla také válka na Ukrajině, kvůli níž se rozhodla zavřít svou tamní továrnu. Drahé energie zas evropským průmyslovým podnikům bezprecedentně snížily konkurenceschopnost.

Společnosti s historií, která sahá až do roku 1878, se přesto daří pokračovat v růstové trajektorii. Ještě před pandemií strojírenský podnik dosahoval hrubého provozního zisku zhruba čtvrt miliardy korun, loni to bylo již kolem 400 milionů a letos to má být podle Wichterleho ještě víc.

Wikov, který vyrábí převodovky pro kolejová vozidla, těžební stroje, elektrárny nebo například lodní průmysl, má kromě českých a nově i kanadských továren ještě závod v Německu. Podnik, který dříve působil pod jménem Gmeinder Getriebe Gruppe, Wikov převzal v roce 2019.

Wichterle, který je vnukem vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterleho, se kromě strojírenství věnuje také sklářskému průmyslu. Vlastní tradiční sklářské značky, jako je nižborský Rückl nebo Bomma ze Světlé nad Sázavou. Obě sklárny podnikatel spravuje prostřednictvím společnosti BMRC Group.