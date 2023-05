Z dvaceti miliard zůstaly stamiliony. Švédská bojová vozidla CV90 měla českým firmám vynést mnohem více | e15.cz

Excalibur Army, Meopta a Ray Service, klíčoví partneři a dodavatelé zbraňových věží, optických zařízení a speciálních kabelů, mají dosáhnout celkem na dvě miliardy korun. Ty si rozdělí přibližně po třetinách, každý z podniků tak získá stamiliony. Zřejmě proto jim dodavatel obrněnců BAE Systems Hägglunds slibuje další mnohamiliardové kontrakty v zahraničí. Nic jistého však české firmy nemají, žádná zatím nepodepsala smlouvu. Některé navíc hovoří spíše o montáži součástek dovezených z ciziny než o přenosu know-how a práci s přidanou hodnotou.

„Podíl na výrobě vozidel CV90 pro českou armádu by v našem případě měl dosahovat řádu vyšších stovek milionů korun. Konkrétní částku ale uvést nemůžeme, protože stále probíhají finální jednání,“ řekl E15 šéf Ray Service Jakub Gabriel. „Smlouvu aktuálně dolaďujeme a očekáváme její podpis do konce května,“ dodal.

Právě na konci měsíce plánuje uzavřít hlavní smlouvu se Švédskem i rezort obrany, potažmo česká vláda. Na vyjednání lepších podmínek už proto nezbývá moc času.

Podíly Meopty a Excalibur Army, která je součástí Czechoslovak Group, mají údajně činit zhruba po 600 milionech korun. „Základní body spolupráce jsou už jasné včetně objemu, konkrétních produktů a finančního podílu. Nicméně žádné detaily nebudeme poskytovat, dokud smlouva nebude podepsána,“ uvedl obchodní ředitel Meopty Pavel Šťastný.

Podobně se s odvoláním na dohodu o mlčenlivosti uzavřenou s BAE Systems Hägglunds vyjádřil i mluvčí Excalibur Army Andrej Čírtek. Pozastavil se nad tím, že britsko-švédský zbrojní koncern dosud nemá s českými partnery smlouvy. „Obecně platí, že pokud má zahraniční dodavatel hlavní smlouvu s ministerstvem obrany podepsanou, ztrácí motivaci k přenosu know-how a práce s přidanou hodnotou pro české zaměstnance,“ míní Čírtek.

Podmínky spolupráce s českým průmyslem byly přitom v minulosti dopředu smluvně zajištěny u jiných velkých modernizačních projektů české armády, jako byly izraelské radary MADR či systémy protivzdušné obrany Spyder nebo francouzská děla Caesar. „V současné ekonomické situaci je dvacet miliard korun zakázek, které by v projektu vozidel CV90 měly plnit české firmy, významná suma a stát by si měl důkladně ohlídat, aby byla využita,“ podotkl Čírtek.

Roli integrátora nákupu a také servisu 210 švédských obrněnců po celou dobu jejich životnosti svěřilo ministerstvo státnímu podniku VOP CZ. Možnost, že by na něj připadly zakázky za zbývajících 18 miliard korun, se podle odborníků nezdá příliš reálná, byť mají pro zbrojovku platit jiná pravidla.

Všem soukromým subjektům zapojeným do projektu CV90 podle informací E15 vadí, že VOP CZ má vypočítávat podíl české práce podle jiné metodiky. To údajně umožní zahrnout do tohoto domácího podílu i díly dovezené ze Švédska nebo Velké Británie.

„Je klíčové, aby metodika pro výpočet podílu práce českých podniků vycházela z přidané hodnoty. Nedává smysl, aby se do toho započítávaly díly ze zahraničí, protože to českému státnímu rozpočtu příliš nepomůže,“ zdůraznil šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Ministerstvo se k podrobnostem nechce vyjadřovat. „Vzhledem ke stavu vyjednávání o bojových vozidlech pěchoty jsou to citlivé informace, o nichž jednal parlamentní výbor pro obranu ve vyhrazeném režimu,“ řekl mluvčí rezortu Jiří Táborský.

Podobu průmyslové spolupráce má podle mluvčího na starosti společnost BAE Systems Hägglunds. „Ministerstvo pouze dohlíží na to, aby byl závazek 40procentní účasti českých firem ze strany dodavatele vozidel jasně definovaný a vymahatelný ve smlouvě,“ dodal Táborský.

Zřejmě s ohledem na zatím nevalné zapojení českých soukromých podniků do výroby a pozdějších oprav CV90 pro Armádu České republiky hovoří prezident BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask o dalších příležitostech. „Už současná jednání otevírají prostor pro kontrakty v celkové hodnotě přes deset miliard korun. Když k tomu připočteme i hodnotu licencí, které Česko získá vlastně zadarmo, jen za symbolickou cenu 500 švédských korun, a které mají hodnotu dalších více než deseti miliard korun, je to pro české vyjednávače významný úspěch,“ uvedl pro CZ Defence Gustafsson-Rask.

Že je tlak především českého průmyslu na britsko-švédský koncern silný, potvrzuje i reakce Meopty: „Kromě spolupráce na české zakázce jsme byli schopni vyjednat strategickou spolupráci s BAE Systems Hägglunds a také se Saabem na jejich dalších projektech. Meopta bude mít významný podíl na výrobě UTAAS zaměřovačů (univerzální tankový a protiletadlový zaměřovač a systém řízení palby pro tanky a bojová vozidla – pozn. red.) pro všechny nadcházející programy CV90 jak v Česku, tak v zahraničí,“ uved obchodní ředitel společnosti Šťastný.

Vedle takzvaných keypartners padesátimiliardové zakázky české armády, jimiž jsou VOP CZ, Excalibur Army, Meopta, Ray Sevice a VR Group jakožto součást státního podniku LOM Praha, se mají do výroby obrněnců zapojit ještě tři desítky českých firem. Objem jejich podílu má být však nižší než u zmíněné pětice stěžejních dodavatelů.