Z premianta průšvihářem. Z tuzemského průmyslu se může stát brzda ekonomiky | E15.cz

Například Škodě Auto se v prvním pololetí propadl provozní zisk o tři čtvrtiny a automobilka TPCA ve druhém čtvrtletí oproti plánu vyrobila o čtyřicet tisíc vozů méně. Nošovický závod Hyundai se k aktuálním výsledkům nevyjádřil. Důvodem nevalné kondice automobilek je nejen snížená poptávka, ale i přerušená výroba, která se týkala takřka celého automobilového průmyslu.

Nově zveřejněná čísla automobilek přitom věrohodně zrcadlí i výkonnost zbylého zpracovatelského průmyslu, míní hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. „Škoda Auto je tak velká, že ji lze považovat za reprezentativní případ. Pokud jsou její výsledky tak děsivé, neměli bychom se divit, až uvidíme obdobné nebo ještě horší výsledky u menších a středně velkých firem,“ řekl Marek.

To dokazují i zprávy probublávající napříč průmyslovými odvětvími. Tržby rafinerské a petrochemické skupiny Unipetrol, která rovněž patří mezi největší podniky v Česku, jsou meziročně na polovině. Provozní zisk dokonce na třetině.

Finanční potíže už hlásí uhelné podniky, jako jsou státní OKD či Sokolovská uhelná, které ještě v minulých letech vytvářely miliardové zisky. Největší tuzemská huť Liberty Ostrava by od státu zase ráda získala záruku až na sedmimiliardový úvěr, přestože stát dosud poskytuje garance na půjčky ve výši maximálně dvě miliardy korun.

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš se domnívá, že z průmyslu se stává nejzasaženější odvětví. „Už to není hoteliérství nebo pohostinství, ale dostáváme se do druhé fáze krize. Největší ránu kvůli propadu globální poptávky dostává autoprůmysl či strojírenství. A dá se čekat, že se krize postupem času přelije i do stavebnictví,“ míní Bureš.

Svaz průmyslu a dopravy proto navrhl desatero návrhů, které by firmám měly pomoci s restartem. Patří k nim třeba zrychlené odpisy investic.

„Už není pochyb, že některá odvětví jako například uhelný průmysl jsou na ústupu a nic s tím neuděláme, zároveň ale pandemie odstartovala či urychlila digitalizaci a automatizaci. Kdo nyní investovat nebude, nemusí přežít,“ má jasno prezident svazu Jaroslav Hanák.