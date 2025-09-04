Zemřel světoznámý italský módní návrhář Armani. V září měl oslavit půlstoletí své značky
Ve věku 91 let zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Podle tiskových agentur to ve čtvrtek uvedla jeho společnost, kterou založil v roce 1975. Armani patřil několik desetiletí mezi elitu svého oboru, do luxusní pánské módy přinesl svými elegantními a nadčasovými výtvory minimalistický styl.
Rodák z Piacenzy u Milána svou první kolekci představil v italské metropoli módy v roce 1974 a o rok později tam se svým životním partnerem, již zesnulým Sergem Galleottim založil vlastní značku. Ta si postupně získala celosvětovou prestiž a expandovala do oblasti kosmetiky, hudby, sportu a luxusních hotelů.
Armani plánoval, že letos v září na milánském týdnu módy velkolepě oslaví půlstoletí své značky. Již v červnu však byl kvůli nespecifikovaným zdravotním obtížím vůbec poprvé nucen vynechat jarní týden módy v Miláně, kde tradičně představoval své pánské kolekce pro nadcházející sezonu.
Zemřel ve svém domě, uvedla jeho společnost bez bližších podrobností. Hodnota Armaniho impéria se podle agentury AP odhaduje na více než deset miliard dolarů (přes 210 miliard korun).