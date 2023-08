Zestátnění zásobníků: Větší jistota, ale i zbytečnost, míní experti | e15.cz

1. Je to zase jeden ze zcela zbytečných nákupů, který je možná další krádeží za bílého dne. Stát si kupuje díru v zemi, se kterou jako s ničím neumí hospodařit, a nic to neříká o tom, jestli ten plyn, který bude vtláčen do zásobníků, bude státu. Stejně bude obchodníků s plynem, se kterými stát nic neudělá. Proto významnější zvýšení bezpečnosti dodávek plynu nevidím a celé to šlo udělat bez nákladů lepší regulací. 2. Ty možnosti jsou jen omezené. Mnohem větší smysl dává zlepšit aktivní dohled nad tímto regulovaným sektorem. Například stačí, aby stát změnil znění zákona tak, aby byl vůči obchodníkům přísnější. Pokud nyní museli naplnit plynem svou pronajatou kapacitu v nějakém časovém harmonogramu, může stát říct, že pro energetickou bezpečnost státu je potřeba, aby tak činili rychleji. V opačném případě jim může kapacitu odebrat tak, jak se to stalo loni. 3. K transakci nemám bližší informace, ale pokud stát přeplatil soukromé hráče, kteří na těch dírách v zemi měli ekonomický zájem, kteří působí v oboru, mohou využívat synergií a podobně, tak je jasné, že stát musel zaplatit cenu, která je zkrátka vysoká. Z toho jasně vyplývá, že ekonomická návratnost nebude tím, na co stát akvizicí cílil, a prémie za „bezpečnost“, kterou zaplatil, je diskutabilní. 4. O tomto nemám dostatek informací, ale jako argument bych to za relevantní nepovažoval. 5. Smysl určitě dává, aby stát vlastnil strategické rezervy v plynu, stejně jako u ropy. Minulý rok k tomuto kroku vláda sáhla, tento přístup se ukázal jako funkční a měl by být dostatečně účinný i do budoucna. Kromě toho by měl stát udělat vše pro to, aby umožnil efektivní fungování trhu, a měl by precizovat regulaci v oboru tak, aby co nejvíce zabránila nežádoucím jednáním, například porušení obchodních smluv.