Zisk výrobce letadel L410 spadl loni téměř na polovinu | E15.cz

Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni dosáhl tržeb téměř dvě miliardy korun. Bylo to zhruba o 61 milionů korun méně než v roce 2018. Firma loni dodala deset letounů L 410 do Ruska a tři do Kazachstánu. Předloni podnik vyvezl 14 letadel. Loňský zisk společnosti přesáhl 133 milionů korun, o rok dříve ale činil více než 219 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy uveřejněné ve Sbírce listin.