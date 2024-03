Trh s čistě elektrickými vozy roste pomaleji, než se čekalo, na tyto vozy zaměřené automobilky se proto musejí podbízet zákazníkům slevami a snižovat tak vlastní marže. Alespoň dočasně tím přicházejí o hotovost, o kterou by se mohly buď podělit s vlastními akcionáři, nebo ji investovat do dalšího vývoje. Oproti tomu tradiční výrobci těží z mohutného obchodu se spalovacími vozy, byznysu, který jim vytváří alespoň částečný finanční polštář v době, kdy musejí ve velkém investovat do expanze s elektromobily.

ČEZ posiluje na poli obnovitelných zdrojů. Tuzemskou skupinou vlastněný německý developer solárních parků Belectric spouští v Německu čtyři nové elektrárny o výkonu více než 76 megawattů. Belectric si poprvé dvě z nich ponechá, čímž se o více než 40 procent zvýší i souhrný výkon solárních parků skupiny ČEZ.

Vlajkové firmě zkrachovalého rakouského realitního magnáta Reného Benka se podařilo odvrátit hrozící bankrot. Signa Prime má díky dohodě věřitelů od pondělka jasný reorganizační plán, informují německá média. Tento krok také zamezí urychlenému výprodeji Benkových luxusních nemovitostí, mezi než patří třeba největší obchodní dům v Německu, berlínský Kaufhaus des Westens, pětihvězdičkový vídeňský hotel Park Hyatt nebo nedokončený 64patrový mrakodrap Elbtower v Hamburku.

Původně se Livesport soustředil na shromažďování sportovních výsledků na jednom místě, postupně se díky globálnímu dosahu stává jedním z největších mediálních domů v Česku. Zpravodajství Livesportu nyní oslovuje měsíčně 13 milionů čtenářů po celém světě, brzy se chce česká společnost, kterou vlastní z 90 procent Martin Hájek, dostat na dvojnásobnou metu. „Kdybych dnes to zpravodajství vypnul, tak pravděpodobně bude hospodářský výsledek celé firmy lepší. Ale byla by to chyba, celé společnosti to obrovsky pomáhá,“ říká v rozhovoru pro e15 šéf společnosti Pavel Krbec.

Stane se dnes: