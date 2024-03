Investoři, kteří doufali, že si budou moci v blízké době některou nich levně pořídit, si tak musejí nechat zajít chuť. Exkluzivní nemovitosti se sice budou postupně přesouvat do rukou nových vlastníků a Signa Prime nakonec zanikne, půjde však o spořádaný proces, jenž potrvá několik let.

Věřitelé insolventní rakouské společnosti díky tomu získají zpět až 32 procent svých pohledávek, mnohem víc, než kdyby nechali Signu padnout. V tom případě hrozilo, že by se její přepychové hotely a obchodní domy musely prodat bezodkladně, a tedy nejspíš pod cenou. Věřitelé tvrdí, že jim Benkova firma dluží přibližně 10,8 miliardy eur (přes 270 miliard korun), soud ale podle restrukturalizační zprávy prozatím uznal jen necelých 3,1 miliardy eur.

Dosavadní management Signy Prime, tvořený převážně lidmi zakladatele Benka, zcela ztratí kontrolu nad aktivy firmy, jejíž řízení zcela převezme restrukturalizační správce. Benkovi věřitelé tento týden schválili také restrukturalizační plán pro jeho další firmu v insolvenci, Signa Development. I tu soud nově svěřil do rukou správce. Signa Development má nesplacené závazky za 2,3 miliardy eur.

Plány na restrukturalizaci schválila většina věřitelů Benkova realitního impéria, mnozí ale byli proti a stále mají výhrady. „Nemáme žádné záruky, že se nám slíbených třicet procent opravdu vrátí. Bankrot firmy by definitivně vnesl do případu mnohem více transparentnosti,“ prohlásil podle německého týdeníku Der Spiegel šéf úřadu rakouského finančního prokurátora Wolfgang Peschorn, jenž v insolvenčním řízení zastupuje rakouský stát. Peschorn je přesvědčený, že Signa Prime si pomalý prodej nemovitostí nemůže dovolit: „Podnik se v příštích týdnech udrží nad vodou jen jejich okamžitým prodejem.“

Agentura Bloomberg nicméně v pondělí s odkazem na zákulisní zdroje napsala, že Signa Prime aktuálně jedná s jedním ze svých akcionářů, společností Kühne Holding německého miliardáře Klause-Michaela Kühneho, a s několika bankami o poskytnutí půjčky ve výši sto milionů eur. S její pomocí by firmě mohla zaplatit účty a pokračovat v nedokončených stavebních projektech.

Problémy Reného Benka, který se ještě loni řadil k nejbohatším Rakušanům, tím však zdaleka nekončí. Mnichovské státní zastupitelství podezřívá šestačtyřicetiletého podnikatele z praní špinavých peněz. Podle listu Bild am Sonntag měly Benkovy společnosti získat od bank a investorů téměř miliardu eur na akvizici a rozvoj projektu „nového centra Mnichova“. Nadhodnocovaly ale prý údaje o budoucích příjmech z pronájmu, aby získaly vyšší úvěry za lepších podmínek. A velká část peněz pak měla směřovat do zahraničí.

Část věřitelů Signy navíc tvrdí, že skupina nespadla do insolvence kvůli vysokým úrokovým sazbám a související krizi na trhu s komerčními realitami, jak se dosud uvádělo, nýbrž kvůli „nezákonným finančním transakcím“, upozorňuje deník The Financial Times. Tato linka se momentálně vyšetřuje.

Největší rakouská realitní společnost vyhlásila insolvenci na konci loňského listopadu. Někdejší vlivný podnikatel a miliardář Benko se od té doby stáhl do ústraní a s novináři nekomunikuje. Minulý týden požádal rakouský soud o oddlužení.