Alza provokuje konkurenci, Česká spořitelna propouští | e15.cz

Česká spořitelna se zbaví nižších stovek svých zaměstnanců. Podle tiskového mluvčí Spořitelny Filipa Hrubého půjde o manažery a zaměstnance v podpůrných a servisních pozicích. Důvodem podle Hrubého není velké propouštění nebo snižování nákladů, ale změna potřeb klientů, kteří dávají přednost online službám banky a personalizovanému finančnímu poradenství.

Americká analytická společnost Gartner obchodovaná na newyorské burze posiluje na českém trhu. Firma za nespecifikovanou částku získala od Oldřicha Příklenka jeho 21 let budovaný podnik KPC-Group, který Gartner dlouhodobě zastupoval.

Jednání o chystané nové emisní normě Euro 7 míří do finále. Řadě států včetně České republiky, které nesouhlasily s původním přísným návrhem Evropské komise, se podařilo dosáhnout výrazných změn. Automobilky by měly snižovat emise nových vozů méně, zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu. Na setkání s novináři to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Vstup do nové nákupní sezony chce oživit český internetový obchod Alza, který nově nabízí zákazníkům konkurenčních e-shopů Mall.cz a CZC vyřízení reklamace. Jednička na českém trhu se tak snaží využít skutečnosti, že v případě reklamací u Mall.cz se uživatelská přívětivost za poslední měsíce značně zhoršila.

