Investoři v posledních týdnech objevili jednu z cest, jak zobchodovat americký ekonomický „zítřek“. A to konkrétně kombinaci nižších úrokových sazeb a recesní hrozby šířící se Amerikou. Řešením se alespoň od července ukazují být veřejně obchodované fondy zaměřené na americké státní dluhopisy. Ty totiž těží jak z vidiny uvolnění měnové politiky, tak ze slabší kondice americké ekonomiky. Některé z nich tak už od počátku prázdnin vydělávají více než Wall Street, zároveň enormně sílí tok peněz do těchto fondů a nabízí tak příslib lukrativního „druhého poločasu“. Motorem růstu přitom bude primárně investorský strach.

Na seznam čínských automobilek, které hodlají vyrábět elektromobily v Evropě, přibývá zajímavé jméno. Po vhodné lokalitě k vybudování výrobních kapacit na starém kontinentu se totiž poohlíží také XPeng Motors, partner Volkswagenu. Německý koncern loni investoval do teprve deset let starého podniku z Kantonu 700 milionů dolarů, za které získal pětiprocentní vlastnický podíl a lepší vyhlídky na zvýšení prodejů v Číně. Nyní generální ředitel XPengu oznámil, že společnost expanduje do Evropy.

FLOW: Rozhovor s Jakubem Jeřábkem o ESG • e15

Ostravská huť sice ve druhé polovině srpna dostala naději na alespoň trochu důstojné pokračování provozu, mezitím ale na povrch vyplouvají další informace, které optimismus opět trochu kalí. Naposledy odbory zveřejnily obavy, zda majitel Liberty Ostrava počítá s likvidací škodlivin, které dosud zpracovával chemický provoz napojený na odstavenou koksovnu. Jen zastavení chemického provozu přitom podle odhadu insolvenčního správce Šimona Petáka vyjde na devadesát milionů. A celková dekontaminace má být ještě dražší.

Má jít o jeden z nejočekávanějších návratů britpopové scény. Kapela Oasis, která v úterý na sociální síti X po patnácti letech oznámila zakopání válečných příkopů mezi bratry Liamem a Noelem Gallagherovými, oznámila turné na rok 2025. Kromě toho, že se tak splní sen většiny fanoušků devadesátkového alternativního rocku, vyhlíží celkově čtrnáct koncertů v pěti městech ve Velké Británii a v Irsku místní hotely a restaurace. Podle odhadů by totiž turné mohlo přinést tržby ve výši 400 milionů liber, tedy v přepočtu téměř dvanáct miliard korun.

