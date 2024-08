Na seznam čínských automobilek, které hodlají vyrábět elektromobily v Evropě, přibývá zajímavé jméno. Po vhodné lokalitě k vybudování výrobních kapacit na starém kontinentu se totiž poohlíží také XPeng Motors, partner Volkswagenu. Německý koncern loni investoval do teprve deset let starého podniku z Kantonu sedm set milionů dolarů, za které získal pětiprocentní vlastnický podíl a lepší vyhlídky na zvýšení prodejů v Číně. Nyní generální ředitel XPengu oznámil, že společnost expanduje do Evropy.

He Xiaopeng v rozhovoru pro agenturu Bloomberg prohlásil, že je jím vedený XPeng v rané fázi výběru místa v Evropské unii, kde by továrna vznikla. Výrobní kapacity chce vybudovat v oblasti, kde by firmě jako zaměstnavateli hrozila „nižší rizika spojená s pracovní silou“. Kromě výrobního závodu firma plánuje také vybudování velkého datového centra v Evropě. Efektivní sběr dat má posloužit k tomu, aby XPeng nabídnul vozy s více automatizovaným řízením.

„Prodej jednoho milionu umělou inteligencí řízených aut ročně bude nezbytným předpokladem pro každou společnost, která se chce v příštích deseti letech zařadit mezi vítěze. Lidský řidič se při každodenním dojíždění do práce těmito auty dotkne volantu v průměru méně než jednou denně,“ prohlásil He Xiaopeng. XPeng má být jedním z výrobců, kteří takové modely představí už v příštím roce.

Xpeng se tak zařadil na seznam čínských automobilek, které plánují vyrábět v Evropě. Ty expandují na starý kontinent i proto, že Evropská komise zvyšuje cla na dovoz v Číně vyráběných elektromobilů. Nad rámec již platné desetiprocentní daně přibývá další celní poplatek ve výši až 37,6 procenta.

Konkrétně na XPeng se vztahují dodatečná cla ve výši 21,3 procenta. Platná budou po dobu čtyř měsíců, než evropské státy rozhodnou o jejich definitivní podobě. Důvodů k expanzi mají ale čínští výrobci více – jedním z nejsilnějších je přetlak na domácím trhu v Číně, kde zuří konkurenční boj a s ním spojená cenová válka.

Velkou továrnu v Maďarsku chystá například BYD, jedna z největších automobilek světa. Další čínský dravec Leapmotor zase připravuje výrobu v již existující maďarské továrně, jež náleží koncernu Stellantis. Evropsko-americký koncern totiž spolupracuje s Leapmotorem podobně jako Volkswagen s XPengem. Také čínská Chery má ještě letos zahájit výrobu elektroaut ve Španělsku.

Asi rok stará spolupráce mateřského koncernu Škody Auto s ambiciózní čínskou automobilkou má přinést výhody oběma stranám. XPeng už například těží z know-how Volkswagenu v tom, jak řídit složité dodavatelské řetězce. Výsledkem je větší efektivita. Zatímco loni dosáhla hrubá marže XPengu ve druhém čtvrtletí 3,9 procent, letos ve stejném období činila čtrnáct procent.

He Xiaopeng v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že se manažeři na úrovni viceprezidentů obou stran setkávají nejméně jednou týdně, přičemž v Kantonu nyní působí stovky zaměstnanců Volkswagenu.

Cílem je nejen zefektivňovat celý čínský byznys, ale také navýšit prodeje. Od ledna do června udal XPeng v Číně zhruba padesát tisíc vozů, čímž sice překonal odhady analytiků, výhled odbytu pro následující čtvrtletí ovšem zaostal za očekáváním. Pro srovnání: již zmíněný čínský gigant BYD prodal v prvním pololetí pětinásobné množství elektrovozů. Akcie XPengu odepsaly za poslední rok více než polovinu své hodnoty, na newyorské burze se obchodují za osm dolarů.

Volkswagen si zase od investice do XPengu slibuje rychlejší přístup k technologiím a know-how, které vyžadují zákazníci na čínském trhu. V segmentu čistě elektřinou poháněných vozů se totiž Volkswagenu nedaří výrazně navýšit svůj tržní podíl v Říši středu. Z dat portálu Dongchedi vyplývá, že v týdnu od 19. do 25. srpna prodala nejvíce elektromobilů v Číně společnost BYD, téměř 88 tisíc.

Volkswagen byl v pořadí až desátý s 4600 prodanými elektrovozy. V desítce nejúspěšnějších prodejců figurovala už jen jedna nečínská společnost, kterou byla třetí Tesla s více než čtrnácti tisíci vozy. XPeng jich v tomto období udal 2800.

K lepším výsledkům XPengu má pomoci právě expanze do Evropy. Optimisticky na ni nahlíží He Xiaopeng především s ohledem na odborné znalosti, které si měl podnik vybudovat v oblasti umělé inteligence a pokročilých asistenčních funkcí při řízení.

Čínský start-up investoval značnou část svých prostředků do výzkumu a vývoje umělé inteligence, a to včetně vlastních čipů. Právě čipy mají podle He Xiaopenga sehrát důležitější úlohu než bateriové články, tedy klíčové součástky, z nichž se skládají baterie do elektromobilů. V nabídce Xpengu figuruje například sportovní sedan P7 s dojezdem 706 kilometrů a zrychlením z nuly na sto kilometrů za 4,5 vteřiny. Jeho cena se v Evropě pohybuje mezi třiceti a šedesáti tisíci eur v závislosti na výbavě.