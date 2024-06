Česko se naplno pustilo do akce, jejímž cílem je získat jedno z evropských čipových center. To by mělo posílit pozici země a přispět ke snahám Evropské unie rozšířit ekonomicky a politicky klíčový polovodičový sektor. Takzvaná kompetenční centra vzniknou v rámci evropského zákona Chips Act mobilizujícího desítky miliardy eur. Plánem je zvýšit podíl Evropy na globální výrobě čipů ze současných ani ne deseti na dvacet procent.

Především velké penzijní společnosti s mnoha střadateli se nyní zaměřují na starobní důchodce. Všemožnými nabídkami se snaží udržet nebo přetáhnout od konkurence seniory, kteří si dosud posílali peníze na penzijní spoření. To ale pro spoustu z nich brzy ztratí smysl, stát jim od července přestane na toto spoření přispívat. Změna se dotkne 750 tisíc lidí ze 4,2 milionu klientů penzijních společností. Od stejného data se podpora mladších střadatelů začne přiznávat až od úložky 500 korun měsíčně, konkrétně u této výše bude činit stokorunu. Na nejvyšší bonus od státu, 340 korun, dosáhnou ti, kteří si spoří aspoň 1700 korun měsíčně.

Pracovníci zadlužené hutě Liberty Ostrava by mohli začít dostávat náhradu mzdy první týden v červenci. Zpracování žádostí zahájí úřady práce v pondělí. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ostravský soud poslal v pátek huť do úpadku, rozhodl tak na základě jejího insolvenčního návrhu. Liberty minulý týden uvedla, že požádá soud o reorganizaci a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů.

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné televizní stanicí CNN Prima News. Druhá by skončila vládní ODS s 14,8 procenta hlasů a třetí by byli vládní Piráti s 8,7 procenta hlasů. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny by překročily ještě opoziční SPD, vládní hnutí STAN a nově i KSČM. Proti březnovému modelu si významně pohoršili Piráti, SPD i vládní TOP 09, která by se v červnu do Sněmovny ani nedostala. Dál ztrácí i vládní lidovci.

