Lokální technologičtí velikáni se spojují. Chtějí, aby Česko uspělo s evropským čipovým centrem

Česko se naplno pustilo do akce, jejímž cílem je získat jedno z evropských čipových center. To by mělo posílit pozici země a přispět ke snahám Evropské unie rozšířit ekonomicky a politicky klíčový polovodičový sektor. Takzvaná kompetenční centra vzniknou v rámci evropského zákona Chips Act mobilizujícího desítky miliardy eur. Plánem je zvýšit podíl Evropy na globální výrobě čipů ze současných ani ne deseti na dvacet procent.