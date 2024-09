Wall Street vykresluje obdobně temný obrázek, jaký v srpnu předcházel skokovému akciovému výplachu. Tímto směrem alespoň ukazuje poslední vývoj takzvaného indexu strachu VIX. Ten totiž v prvních zářijových dnech vylétl vzhůru se stejnou vehemencí jako během prázdnin a jen od konce srpna se vyhoupl vysoko nad hranici dvaceti bodů, která bývá také někdy vnímána jako mezník mezi relativním klidem a neurózou.

Nervózní čínská střední třída se kvůli ekonomickým problémům asijské velmoci zdráhá nakupovat luxusní zboží , což silně dopadá na evropské značky. Velké potíže mají švýcarští hodináři. Někteří využívají státní program, jehož cílem je udržet pracovní místa v tradičním odvětví, aby tak překlenuli období snížené poptávky.

VIDEO:Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, tak neví, o čem mluví, říká Petr Fiala v pořadu FLOW

Pyramida českých boháčů došla v uplynulém roce zásadní proměny. Její špičku nově opanoval ofenzivní panevropský byznysmen Daniel Křetínský. Stal se tak pomyslným narušitelem dlouholetého panování rodiny Kellnerových jakožto synonyma bohatství. Rošáda na prvních dvou místech českého miliardářského žebříčku naplno potvrdila, že oborem totálních vítězů se v posledním roce stala energetika. Potenciál komplikovaného oboru formovaný geopolitickým tlakem a snahou o energetickou katarzi dokázal Křetínský přetavit v ultimativní byznysový úspěch spojený s násobně vyššími zisky než v minulých letech.

Pěstitelé ovoce mohou získat mimořádnou podporu téměř půl miliardy korun za škody, které jim způsobily jarní mrazy. Vláda ve středu schválila příslušný program, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).Ovocnáři podle něj budou moct začít o podporu žádat nejpozději 15. října, termín pro podání žádostí bude do 31. října. Peníze se budou vyplácet od prosince, zemědělci by je měli dostat nejpozději do konce ledna příštího roku.

