Vítězství Donalda Trumpa v listopadových amerických prezidentských volbách by mohlo v příštím roce tvrdě dopadnout na obchodní výměnu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Republikánský kandidát slíbil uvalit univerzální desetiprocentní clo na veškeré výrobky dovážené ze zahraničí na americký trh. Unijní export do USA by podle odhadů Evropské komise v takovém případě mohl klesnout až o 150 miliard eur (asi 3,8 bilionu korun) ročně čili skoro o třetinu loňského objemu.

Americký výrobce letadel Boeing má jasno v tom, kdo nahradí Davida Calhouna v čele společnosti nacházející se v hluboké krizi. Důvěru dostal veterán odvětví letectví Robert „Kelly“ Ortberg. Boeing jeho jmenování oznámil při zveřejňování čtvrtletních výsledků hospodaření. Firma meziročně takřka zdesetinásobila ztrátu ze 149 milionů dolarů na 1,44 miliardy dolarů.

VIDEO:Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, švarcsystém nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

Šéf palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíl Haníja byl zabit při leteckém útoku na jeho rezidenci v Teheránu, uvedla skupina. Hamás, který ovládá Pásmo Gazy, přičetl odpovědnost za tento útok Izraeli. Palestinská hnutí vyzývají obyvatele ke generálním stávkám a masovým demonstracím.

Na začátku června pořádal Apple svou každoroční událost WWDC, na které světu ukázal nejen nové operační systémy pro svá zařízení ale konečně i náhled na vlastní umělou inteligenci. Ta se jmenuje Apple Intelligence a od začátku ji doprovází mnoho kontroverzí. Ty společnost podpořila i vydáním bety iOS 18.1.

