Čeští byznysmeni rozjíždějí podle informací e15 masivní investice do jedné z vůbec nejatraktivnějších průmyslových lokalit v Evropě. Jen v průběhu příštích dvou let investují více než 1,5 miliardy do přestavby a rozšíření překladiště Haniska u Košic, které je také známé pod názvem Interport. Překladiště ze širokých na úzké koleje výrazně nabylo na významu poté, co propukla válka na Ukrajině, a jeho rozšíření se stalo důležité pro celou Evropskou unii.

Česká národní banka si historicky poprvé nechává vypracovat posudky realizace své měnové politiky. Cílem materiálů, na kterých nezávisle pracují hned tři vysokoškolské instituce, má být mimo jiné přesnější schopnost ČNB předvídat budoucí vývoj ekonomiky, ale i potenciální restart vztahů mezi centrální bankou a vládou. Guvernér České národní banky Aleš Michl to zdůraznil na úterním Diskusním fóru ČNB v Pardubicích. Výsledky posudků by měly být známy do konce letošního roku.

Jsem zásadně proti zvyšování platů učitelů, říká ekonom Singer

Rozhovor pro FLOW s ekonomem Miroslavem Singerem • e15

V Česku vzniká nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který reaguje na loni přijatou unijní směrnici NIS 2. Experti se sice shodují v potřebnosti zákona, jedním dechem ale upozorňují, že jeho zavedení do praxe bude stát miliardy korun a vyžádá si spoustu odborně zdatných pracovníků, kteří však už teď nejsou příliš k mání. Většina firem a institucí, jichž se zákon dotkne, navíc ani zdaleka nesplňuje podmínky, které budou v celé Evropě v blízké budoucnosti závazné.

Čínu není radno podceňovat. A už vůbec ne čínské státní automobilky a jejich elektromobily. A zvlášť ne ty, které se pyšní evropským názvem. Jako elektrické MG4.

Stane se dnes: