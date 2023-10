Česká televize nakupuje od Huawei, na burzu do Frankfurtu míří nové firmy | e15.cz

Dobré ráno! Je 276. den roku, svátek má Bohumil. V tento den v roce 1938 vstoupila německá vojska do Československa.

Česká televize a Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) dodávající zejména ministerstvu vnitra dokoupily další technologie čínské společnosti Huawei. Číňanům se prostřednictvím zdejšího partnera v podobě firmy Altepro Solutions podařilo uspět ve veřejných soutěžích na serverové systémy pro ukládání dat. Huawei splnila technické parametry a nabídla nejnižší cenu, na kterou se často státní IT zakázky vypisují.

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získala Maďarka Katalin Karikóová a Američan Drew Weissman. Položili základy pro vývoj mRNA vakcín proti nemoci covid-19. „Laureáti zásadně změnili chápání toho, jak mediátorové RNA (mRNA) vakcíny interagují s naším imunitním systémem. Přispěli tak k bezprecedentnímu tempu vývoje vakcín během jedné z největších hrozeb pro lidské zdraví v moderní době,“ podtrhl Nobelův výbor Karolínského institutu jejich přínos vědě a celému lidstvu.

Frankfurtská burza má za sebou druhou největší evropskou primární veřejnou nabídku (IPO) v letošním roce. Akcie v hodnotě přes 900 milionů eur v ní nabízela německá společnost Schott Pharma, která vyrábí specializované lékařské sklo. Německý akciový trh v dohledné době oživí i další burzovní nováčci. K odběru investičního newsletteru se můžete přihlásit zde.

Robertovi Ficovi se podařilo to, co dosud žádnému českému premiérovi: čtyřikrát vyhrál volby a třikrát se stal premiérem. A to ještě před uplynulým víkendem, kdy svou stranu Směr-SD dovedl k pátému volebnímu vítězství. Preferenční hlas dalo Ficovi přes půl milionu voličů, zdaleka nejvíc ze všech politiků. Přesto se na jeho tváři ani po jednoznačném vítězství neobjevil úsměv. K Ficovi patří spíše sveřepý výraz, se kterým už během své dlouhé politické kariéru ustál ledacos.

