Jedno z největších českých zbrojařských uskupení Colt CZ Group zahajuje prodej až 3,9 milionu akcií prostřednictvím zrychleného úpisu. To představuje až 6,91 procenta z celkového počtu akcií společnosti. Krok následuje po schválení zvýšení základního kapitálu představenstvem 4. října 2024. Akcie budou nabídnuty vybraným kvalifikovaným investorům, uvedla firma na svých webových stránkách.

Internetová společnost Google bude elektřinou z malých modulárních reaktorů napájet svá datová centra nezbytná pro fungování umělé inteligence (AI). Technologický gigant oznámil, že se na nákupu jaderné energie dohodl s firmou Kairos Power, která plánuje zprovoznit první reaktor do roku 2030.

Ženy na celém světě podle průzkumů zastanou 76 procent veškeré domácí práce a péče. Podle zakladatelky projektu Férová domácnost Martiny Dvořákové nejde jen o klasické domácí práce, ale také o mentální zátěž, která je s tím spojená. A to je podle ní dnes pro ženy největší problém. Jsou to totiž právě ženy, které většinou myslí na všechny záležitosti spojené s chodem domácnosti: co mají koupit, co je potřeba doma uvařit, jaké pomůcky chybí dětem, kdo má kdy narozeniny, obstarávají školní povinnosti, třídní schůzky, lékařská vyšetření a další záležitosti.

Většina domácí práce stojí na ženách, má to dopady i na ekonomiku

Stavební holding Purposia Group ostravského podnikatele Jana Hasíka rozšiřuje své aktivity v Rakousku a expanduje do Slovinska. V první zmíněné zemi zakládá holding dceřinou společnost, ve Slovinsku pak začíná stavět svůj první projekt: logistický areál u Lublaně.

