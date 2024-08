Gigant z Hannoveru chystá největší strukturální změnu ve své 152leté historii. Německý Continental oznámil, že chystá odštěpení své automotive divize do samostatné společnosti, která má vstoupit na burzu v příštím roce. Výdělečný byznys s pneumatikami a plastovými díly si naopak ponechá. Velká nejistota se tak vznáší nad některými českými závody, jejichž osud může záviset na tom, zda a případně s jakým úspěchem se podaří případné IPO, primární veřejná nabídka akcií. Zda ke změnám dojde, rozhodne představenstvo v letošním čtvrtém čtvrtletí a následně valná hromada.

Texaská technologická společnost Dell oznámila změnu investiční strategie, jejíž součástí je personální restrukturalizace. Kvůli větší orientaci na umělou inteligenci plánuje slučovat většinu prodejních týmů, a některým pracovníkům se tak nevyhne propouštění. Kolik lidí ztratí práci nebo bude muset změnit pozici, zatím firma tají, odhady ale mluví až o 12 tisících lidí, což představuje deset procent všech zaměstnanců.

Česko stále čeká na svou gigafactory. Stát sice zatím jméno možného výrobce autobaterií a investora tají, spekuluje se ale o jihokorejském Samsungu. A pořád platí, že by měla stát v Dolní Lutyni u Bohumína. Obci by podle agentury CzechInvest „baterkárna“ přinesla investici až 200 miliard korun s více než šesti tisíci pracovními místy. Navzdory dávným slibům státu, že bude výstavbu podobné fabriky směřovat do brownfieldů, ale nakonec padlo na Dolní Lutyni a po krachu jednání s Volkswagenem v Líních u Plzně si současný možný investor vymínil travnaté zemědělské plochy poblíž území s chráněnými druhy ptáků. A místní se bouří, v kraji dlouhodobě zatěžovaném těžbou a průmyslem nechtějí přijít o poslední zbytky přírody.

V dnešním dílu REcastu jsme se s investičním expertem Václavem Kinským podívali na nabídku realitních fondů v Česku. Trh s nemovitostmi v letošním roce očekává silný investiční impulz. Úroky na spořicích účtech klesají a řada Čechů plánuje přesouvat peníze jinam. Tuzemský realitní trh je přitom stabilní a v mnoha ohledech výkonnější než v jiných zemích. Nově nabrané peníze fondy využijí na akvizice. Kvůli roustoucímu zájmu spouští e15 speciální přehled nemovitostních fondů pro investory.

Stane se dnes: