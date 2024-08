„Zeštíhlujeme,“ napsalo v pondělí vedení společnosti Dell svým zaměstnancům ve zprávě s názvem Modernizace strategie globálních prodejů. Šéfové firmy Bill Scannell a John Byrne v ní představili plán vytvoření nového prodejního týmu zaměřeného přímo na produkty umělé inteligence.

Firma je známá hlavně díky prodeji osobních počítačů, trh s nimi se ale v postpandemickém období potýkal s problémy. Oživení přinesl Dellu zvýšený zájem investorů o jeho výkonné servery, které dokážou ustát vyšší pracovní zátěž spojenou s využíváním umělé inteligence. I proto se chce nyní texaský výrobce hardwaru více zaměřit na novou generaci počítačů optimalizovaných právě pro tyto potřeby a přizpůsobit tomu své prodejní týmy.

„Chceme se setkávat s našimi zákazníky a partnery online, virtuálně i osobně, abychom jim představili výhody moderních technologií, a zejména umělé inteligence pro jejich podnikání,“ vysvětluje vedení společnosti Dell svoje kroky zaměstnancům.

Podle anonymních informací přímo z firmy, které se podařilo získat webu Business Insider, už propouštění zasáhlo část manažerů a vedoucích pracovníků z prodejní divize. Někteří z nich měli podle informací média více než dvacetiletou praxi. „Propustili několik manažerů, kteří tu byli dlouho. Očividně nezáleží na tom, kolik úsilí do této práce vložíte. Jakmile to pomůže výsledku firmy, jste pryč,“ cituje Business Insider zaměstnance, který si nepřál být jmenován.

VIDEO: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček

Dell přitom propouštěl už v minulém fiskálním roce, o práci tehdy přišlo 13 tisíc zaměstnanců. Šlo tak o téměř dvojnásobný počet zaměstnanců, než o jakém firma původně mluvila – začátkem roku 2023 avizovalo vedení společnosti kvůli slabým prodejům osobních počítačů zrušení přibližně 6650 pracovních míst.

Propouštění oznámil v poslední době také výrobce procesorů Intel, do konce letošního roku zruší přibližně 15 tisíc pozic. „Do roku 2025 plánujeme dosáhnout úspory nákladů ve výši deseti miliard dolarů, což zahrnuje snížení počtu zaměstnanců zhruba o 15 procent naší pracovní síly,“ napsal výkonný ředitel společnosti Pat Gelsinger začátkem srpna. „Naše příjmy nerostou podle očekávání a ještě jsme nedokázali plně využít sílu trendů, jako je umělá inteligence,“ vysvětlil ve zprávě.

Již koncem ledna zveřejnil své plány s umělou inteligencí například německý SAP. Během následujících dvou let do ní hodlá investovat přibližně miliardu eur. Přes dvě miliardy zamíří do programu restrukturalizace společnosti, který by měl ovlivnit až sedm procent ze současných 108 tisíc pracovních míst.