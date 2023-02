Odpověď Googlu na ChatGPT přichází | E15.cz

Turecko zažilo jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké za poslední roky zasáhlo Blízký východ. Zabilo stovky lidí v Turecku a Sýrii a uvěznilo stovky dalších. Zemětřesení o síle magnitudy 7,8 udeřilo z rána ještě před úsvitem poblíž tureckého města Gaziantep. Následně Turecko zasáhlo další zemětřesení těsně před polednem, které mělo sílu 7,7 stupně. Počet mrtvých podle údajů z pozdního večera přesáhl 3600.

Opustit stávající sídlo v budově ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody se Českým drahám v minulých letech opakovaně nedařilo, dopravce proto chystá nový plán, odlišný od předešlých. České dráhy v příštích měsících předloží ministerstvu dopravy návrh, podle kterého by vložily své brownfieldy na Florenci nebo v Holešovicích v hodnotě stovek milionů korun do společného projektu s developerem. Ten by vzešel z veřejného tendru a na dnes nevyužitých pozemcích by postavil nejen sídlo pro dráhy, ale až dvě další budovy s byty či kancelářemi.

Praha bude mít více než čtyři měsíce po volbách novou koalici pod vedením Bohuslava Svobody (ODS). Pětice stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti se dohodla na koaliční smlouvě a personálním obsazení jedenácti gescí. Jednotlivé strany musejí dohodu ještě během týdne schválit, Piráti s tím interně začali už v sobotu. Programovou část smlouvy má deník E15 exkluzivně k dispozici. Novou koalici by pražské zastupitelstvo mělo do funkce zvolit v polovině února.

✅ Google proti ChatGPT postaví nástroj Bard

Google představuje vlastního chatbota poháněného umělou inteligencí, kterýs e postaví službě ChatGPT. Nástroj nazvaný Bard dá Google nejprve k dispozici vybrané skupině testerů, během několika týdnů přijde na řadu i veřejnost, oznámila firma. Google také zapojí nástroje využívající umělé inteligence do svého vyhledávače.

Podle CNBC dokáže Bard ve svých odpovědích využít i nedávné informace a měl by tak překonat ChatGPT. Ta ve svých odpovědích vychází z informací na internetu ve stavu, v jakém byly v roce 2021.

Stane se dnes: