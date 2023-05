Ranní check: Draslovka investovala v JAR, české kryptofirmy mají nové útočiště | e15.cz

Domácí kryptobyznys alespoň pro tuto chvíli zažehnal hrozbu, že se ocitne bez bankovního spojení. Během května doběhla burze Coinmate a směnárnám Simplecoin a Anycoin výpovědní lhůta u Raiffeisenbank. Trojice firem z oboru virtuálních měn však našla finanční útočiště u spořitelního družstva NEY, což ale přináší několik nevýhod.

Kolínská společnost Draslovka, největší světový výrobce kyanidu sodného, bude moci brzy zkompletovat svou nabídku služeb pro těžební společnosti. Minulý týden koupila stoprocentní podíl v jihoafrické společnosti Blue Cube Systems, která vyrábí analyzátory nerostů a zároveň nabízí IT systém na sběr dat umožňující efektivnější zpracování kovů. Pro Draslovku jde o vůbec první dokončenou akvizici v Africe a zároveň o výrazné posílení v oblasti softwarových řešení, potvrdil mediální zástupce společnosti Draslovka Vít Kurfürst. Výši transakce nekomentoval.

Po deseti letech soudních tahanic je to oficiální: Facebook porušil práva na soukromí uživatelů Evropské unie, jelikož jejich data posílal do svých domovských Spojených států. Od unijního soudu nyní proto dostává největší pokutu v historii EU za porušení nakládání s osobními údaji a lhůtu pěti měsíců, do kterých musí společnost napravit pochybení. Mateřská společnost Meta v minulosti avizovala, že kvůli rozsudku možná bude nucena stáhnout své služby z unijních zemí.

✅ Prezident Pavel podepsal zákon, který ruší Nejvyšší stavební úřad

Plánovaný Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízená soustava krajských stavebních úřadů nevzniknou. Zrušení čistě státní stavební správy v novém stavebním zákonu z roku 2021 ve vládní novele stavebního zákona podepsal prezident Petr Pavel. Stavební úřady zůstanou dál při obcích. Vznikne pouze Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, který bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby. Novela nového stavebního zákona má ve schválené podobě zrychlit a zjednodušit stavební řízení.

Apple oznámil, že rozšíří své evropské centrum pro návrh čipů v německém Mnichově. V bavorském regionu působí americká firma už více než 40 let, v příštích šesti letech zde chce investovat miliardu eur. Vznikne nová budova o rozloze 30 000 metrů čtverečních, která bude domovem rozrůstající se mobilní divize a zároveň největším evropským R&D centrem Applu pro polovodiče a software. Týmy inženýrů se konkrétně zaměří na vývoj, integraci a optimalizaci bezdrátových modemů pro iPhony a další produkty.

Stane se dnes