Skupina Creditas podnikatele Pavla Hubáčka prodala i druhou část společnosti InterGen, kterou na začátku roku 2023 získala od Pavla Tykače a dvou čínských státních podniků. Firmu Green Bess Developments, která se zaměřuje na rozvoj velkokapacitních bateriových úložišť, od něj kupuje Tykačův dlouholetý byznysový partner Petr Nešetřil, který se navzdory velkým transakcím v médiích objevuje jen sporadicky.

Koncem devadesátých let to patřilo takřka k bontonu, dnes jde ale spíše o faux pas či projev zoufalství. Jít se svou firmou na německou burzu totiž letos do konce září napadlo jen dva tamní byznysmeny. Za celý loňský rok pak vstoupily na frankfurtský parket pouhé tři firmy. Statistiky nastavují zemi kritické zrcadlo. O čtvrtstoletí nazpátek si totiž stejný počet firem chodil do Německa pro kapitál prakticky co týden, přičemž na vrcholu zájmu o tamní IPO se roční příliv firem blížil dvěma stovkám. Podle znalců je nezájem byznysu o vstup na burzu odrazem zastaralé struktury německé, a potažmo i celé kontinentální ekonomiky, ale i větší aktivity soukromého kapitálu. Pro vstup na burzu tak prakticky přestávají existovat důvody a investoři přicházejí o nové příležitosti.

VIDEO:Většina matek chce pracovat, ale nemůže. Nejsou místa ve školkách ani částečné úvazky. Pusťte si pořad FLOW

Očekávání izraelské odvety za úterní velký raketový útok Íránu znervózňuje finanční trhy a o více než pět procent zdražilo tento týden ropu. Ztrácejí naopak investice s nálepkou rizikové. To se týká nejen české koruny, ale také zejména kryptoměn, včetně té nejdůležitější.

Vývojáři softwaru už v Česku v rámci postcovidových šetření a propouštění nemají takové žně a najít si štědře placenou pozici není tak snadné jako dříve. Přesto nabídka v oboru nevyschla a objevují se nové možnosti. Jak už e15 informovala, vývojová centra v Praze nedávno otevřely izraelské firmy Similarweb a Cato Networks a americká Rapid7. Teď se přidal významný americko-britský multimediální kolos, který z Česka buduje klíčovou inženýrskou základnu pro celý svět.

