Jen když už není zbytí. Firmy ignorují německou burzu, vstoupí raději kamkoli jinam

Koncem devadesátých let to patřilo takřka k bontonu, dnes jde ale spíše o faux pas či projev zoufalství. Jít se svou firmou na německou burzu totiž letos do konce září napadlo jen dva tamní byznysmeny. Za celý loňský rok pak vstoupily na frankfurtský parket pouhé tři firmy. Statistiky nastavují zemi kritické zrcadlo. O čtvrtstoletí nazpátek si totiž stejný počet firem chodil do Německa pro kapitál prakticky co týden, přičemž na vrcholu zájmu o tamní IPO se roční příliv firem blížil dvěma stovkám. Podle znalců je nezájem byznysu o vstup na burzu odrazem zastaralé struktury německé, a potažmo i celé kontinentální ekonomiky, ale i větší aktivity soukromého kapitálu. Pro vstup na burzu tak prakticky přestávají existovat důvody a investoři přicházejí o nové příležitosti.