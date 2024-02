Věkově nejmladší, služebně jedním z nejstarších. Pražský radní Adam Zábranský, který měl dříve na starost oblast bydlení, získal pod primátorem Bohuslavem Svobodou jednu z nejžádanějších pozic – gesci majetku. Už přesně rok řídí v Praze nákupy, prodeje a renovace za miliardy. Největší letošní akvizicí by měla být historická budova Nákladového nádraží Žižkov, město se kromě toho snaží získat i přilehlé vlakové koleje. „Mohl by to být první případ v Česku, kde by se využilo původní železniční těleso na výstavbu tramvajové tratě,“ přibližuje pirátský radní.

Když už se nad indickou Bombají konečně alespoň na chvíli rozplyne hustý mrak smogu, naskytne se pozorovatelům pohled jako z pohádek tisíce a jedné noci. Totiž alespoň burziánům, kterým tamní trh jen za poslední rok vydělal i třetinu a pro mnohé z nich se stal namísto americké Wall Street akciovým trhem číslo jedna. Výsledkem je, že tamní akcie jsou na počátku února nejvýše v historii a investoři hnaní lákadlem jedné z mála velkých a plnotučně rostoucích ekonomik světa neváhají posílat na východ další peníze. Kult indických akcií je zároveň už nyní větší než těch amerických a jeho budoucnost začíná rozdělovat analytiky na dva nesmiřitelné tábory.

✅ EK doporučila snížení emisí skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040

Evropská unie by si měla stanovit za cíl snížení emisí skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Vyplývá to z doporučení, která zveřejnila Evropská komise. Oproti původnímu návrhu unijní exekutiva vyšla vstříc protestujícím farmářům a upustila od konkrétních zmínek o snižování emisí v zemědělství, všimla si bruselská média. „Komise doporučuje 90procentní snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040 ve srovnání s úrovní v roce 1990 a zahájení diskuze se všemi zúčastněnými stranami,“ uvedla EK v tiskové zprávě.

✅ MMR: Z minulého programového období bylo Česku vyplaceno 98 procent dotací EU

Ke konci roku 2023 bylo českým příjemcům vyplaceno 98 procent evropských dotací z programového období 2014 až 2020. Celkově šlo o 640 miliard korun. Česká republika tak ke konci loňského roku čerpala z EU nejvíce peněz z celé sedmadvacítky. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o tom informovalo v tiskové zprávě. V minulém roce Česká republika vyčerpala z tohoto programového období 78 miliard korun, o tři miliardy méně než rok předtím a o 17 miliard korun méně než v roce 2021.

Hosty e15 Castu byly zakladatelky platformy Mumdoo Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová • e15

Stane se dnes: