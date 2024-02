Vlivný kladenský podnikatel Pavel Orna koupil v devadesátých letech skoro všechny domy na kladenské pěší zóně v ulici T. G. Masaryka a jejím okolí. Teď více než třicítku z nich se svými společníky ze společnosti Orna Corporation prodává. A to prostřednictvím běžného inzerátu na serveru Bezrealitky.cz. Za soubor 32 bytových domů chce společnost 638 milionů korun. Šest budov v centru už přitom prodala během loňského roku.

Tradiční český výrobce pian prochází největší transformací ve své 160leté historii. Musí najít náhradu za klíčový čínský a důležitý ruský trh, takže expanduje v Saúdské Arábii i Spojených státech. Zároveň stěhuje část výroby z drahého Česka, levnější piana si nechá zhotovovat od letoška v Indonésii. „Jsme jedním z posledních evropských výrobců, který si ještě výrobu externě nezajistil,” vysvětluje prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová. S pianiny, která vyrobí v Indonésii podstatně levněji, chce Petrof expandovat na další asijské trhy a oslovit nové zákazníky.

Čeští byznysmeni by mohli ovládnout další evropský trh sportovního sázení. Konsorcium tuzemských společností je hlavním favoritem na převzetí společnosti Športna Loterija, která má ve Slovinsku monopol na sportovní sázení. Píše o tom tamní server Necenzurirano s tím, že výše transakce by se mohla pohybovat kolem 50 milionů eur, v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun.

Česká republika by se mohla zapojit do podpůrné operace pro obyvatele Gazy v polní nemocnici. Po úterním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokud se najde dohoda, musí ji schválit Parlament. Doufá v to, že by se tak případně stalo v řádu týdnů.

Do operace by se mohl zapojit zdravotní tým. „Předpokládáme, že by polní nemocnice fungovaly na lodích,“ uvedla ministryně. O podporu Česko požádal její protějšek Joav Galant při její návštěvě Izraele minulý týden. O záležitosti v pondělí Černochová diskutovala s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

