Vlivný kladenský podnikatel Pavel Orna koupil v devadesátých letech skoro všechny domy na kladenské pěší zóně v ulici T. G. Masaryka a jejím okolí. Teď více než třicítku z nich se svými společníky ze společnosti Orna Corporation prodává. A to prostřednictvím běžného inzerátu na serveru Bezrealitky.cz. Za soubor 32 bytových domů chce společnost 638 milionů korun. Šest budov v centru už přitom prodala během loňského roku.

To, že se společnost Orna Corporation pokouší prodat více než třicítku domů, potvrdil redakci e15 Ornův syn a ředitel společnosti Jan Orna a také makléři z M&M reality, kteří mají za úkol nemovitosti prodat. „Panu Ornovi už je přes sedmdesát let a nemovitosti vlastní více než třicet let, proto se rozhodl, že je chce prodat a rozdělit se se společníky a svými potomky,“ uvedl Jakub Bureš z M&M reality. Orna vlastní se svou manželkou Ivanou 40 procent společnosti Orna Corporation, zbylí tři společníci mají každý pětinový podíl.

„Nemám pokyn od vlastníků sdělovat jakékoliv další informace. S otcem určitě mluvit nemůžete, nebude se k tomu vyjadřovat,“ sdělil Ornův syn Jan na dotaz, proč se rodina tak velkého jmění zbavuje.

Ornovo portfolio činžovních domů obsahuje také komerční prostory. Poměr bytů a obchodů je podle makléřů zhruba půl na půl. Součástí prodeje je také obchodní středisko „Potraviny U Hoanga“ na přilehlém sídlišti. Většina bytových i obchodních prostor je pronajatá. Celková rozloha nabízených nemovitostí činí více než 18 tisíc metrů čtverečních. K mání je celý soubor nemovitostí dohromady, ale lze koupit i jednotlivé domy zvlášť.

Nabídka na prodej 32 bytových domů v Kladně. | repro e15

Před čtrnácti lety si Pavel Orna stěžoval, že pěší zóna v Kladně už není navštěvovaná tak jako dřív, a dokonce inicioval založení občanského sdružení na její oživení. Nechtěl připustit stavbu dalších obchodních center blízko středu města, které by jím vlastněným komerčním prostorům odsály zákazníky.

Jeden z prostorů vlastněných společností Orna Corporation si pronajímá i město pro své informační středisko. Kladenská opozice loni upozornila, že město vedle nájmu investovalo 3,6 milionu korun do rekonstrukce sousedních prostor, které si také vzalo do nájmu v roce 2021 poté, co v místě skončila sázková kancelář.

Pavel Orna vlastní také nedaleký hrad Červený Újezd u Unhoště, kde trvale žije. Nejedná se o žádnou středověkou tvrz, Orna hrad postavil teprve v roce 2001. Velký fanoušek historie Orna chtěl podle svých slov stavbou přiblížit Čechům, jak se žilo mezi 17. a 20. stoletím, i proto je jeho součástí muzeum českého venkova. K hradu přiléhá i zahrada a skanzen s replikami dobových budov.

Orna za minulého režimu pracoval jako pomocně technický redaktor. Na grafické škole se vyučil ručním sazečem. Posléze působil jako výtvarný redaktor, vedoucí výtvarného oddělení a šéf obchodního odboru v nakladatelství. Tam se prý naučil dělat byznys. Po revoluci se osamostatnil a začal vydávat několik deníků, nejznámějším z nich byl Expres. Ten v devadesátých letech dokázal jen na inzerci vydělat několik milionů ročně. Vydavatelství pak prodal zahraničnímu kupci a inkasoval podle svých slov „miliony“. Z těchto peněz začal postupně skupovat domy v centru Kladna.

„Čím jsem pro někoho démoničtější, tím možná líp. Celý můj život byl jeden velký adrenalin. Mně nevadí, když lidé řeknou, že jsem mafián. Pokud tím myslí mafiány, kteří vyznávají filozofii rodina je na prvním místě a za každou chybu se musí draze zaplatit, pak jsem mafián,“ řekl před lety týdeníku Sedmička.