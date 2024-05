Známá věž někdejší telekomunikační budovy na pražském Žižkově se začátkem roku poroučela k zemi a developer Central Group nyní přichází s podobou nové čtvrti, která v areálu vznikne. Namísto ostrých hran Mordoru, jak se věži kvůli podobnosti se sídlem zla ve filmové sérii Pán prstenů přezdívalo, nastupují vlny. Návrh musela architektka Eva Jiřičná posledních pět let předělávat, její původní projekt se třemi stometrovými mrakodrapy, jež by významně zasáhly do paronamatu Prahy, odmítlo mimo jiné UNESCO. Developer počítá jen s jednou dominantní osmdesátimetrovou budovou doplněnou nižší zástavbou.

Odmítnutí kulatého stolu u prezidentky Zuzany Čaputové, jájínkovství a staré bolístky, boj o to, kdo povede vládu, harašení výjimečným stavem. Slovensko se po atentátu na premiéra Roberta Fica sune po šikmé ploše a nic nenasvědčuje tomu, že jsou současní politici vůbec ochotni a schopni s tím něco dělat.

Dokončením akvizice vlašimského výrobce munice Sellier & Bellot s globální působností naplnila Colt CZ Group svůj záměr více směřovat na trh s malorážovým střelivem. Říká to šéf představenstva skupiny Jan Drahota. „Máme ambici vytvořit takové spojení pistolí, samopalů a pušek se střelivem, aby zákazníci vyžadovali obě komodity zároveň,“ vysvětluje. Z jeho dalších slov je patrné, že Colt CZ přestal usilovat o ovládnutí obřího výrobce nábojů, který je součástí amerického koncernu Vista Outdoor. Konkurenční střety s Czechoslovak Group ve Spojených státech i jinde ve světě považuje Drahota za přirozené, protože obě největší české zbrojařské formace už tuzemský trh přerostly.

Sledujte nový pořad FLOW: Rozhovor s ministrem školství Mikulášem Bekem

Rozhovor s ministrem školství Mikulášem Bekem pro FLOW • e15

Historie se neopakuje, ale často rýmuje. Současné dění kolem společnosti GameStop vyvolává vzpomínky na nejdivočejší excesy roku 2021. Nicméně tehdejší mánie se uskutečnila na pozadí rozsáhlých monetárních stimulů. Násilné pohyby na meme akciích byly vedlejšími účinky bezuzdných likviditních infuzí. Proto je aktuální repríza paradoxní – odehrává se totiž v poměrně restriktivním úrokovém režimu. Můžeme z nejnovější epizody kolem GameStopu vyvodit širší závěry pro další vývoj trhů?

Stane se dnes: