Investiční skupina Hartenberg Holding Andreje Babiše a Jozefa Janova restrukturalizovala svou skupinu leteckých opraven Avia Prime, tedy jednoho z největších středoevropských hráčů v oboru. Kromě toho, že v ní o zhruba pětinu zvýšila svůj podíl na 72 procent, zkonsolidovala i vlastnické vztahy ke svým dceřiným společnostem. Jednu firmu nově plně ovládla, z druhé se naopak zcela stáhla, potvrdil pro e15 Janov.

Herce na pražských divadelních prknech vystřídají v příštích několika letech dělníci. Na jednu z největších investic se v Praze chystá Národní divadlo, které chce příští rok začít s rekonstrukcí postmoderní budovy Nové scény za 2,3 miliardy korun. Opravu potřebuje také Divadlo na Vinohradech nebo Dejvické divadlo. V říjnu se také poprvé od povodní 2002 otevře po náročné rekonstrukci divadlo Spirála na Výstavišti.

Československý nemovitostní fond (ČSNF) v čele se zakladatelem Danielem Římalem stojí před velkou investicí. Už brzy zahájí v Chýni u Prahy výstavbu nové čtvrti za zhruba 2,5 miliardy, jejíž součástí bude 500 bytů, 100 rodinných domů či retailový park. Proč se ČSNF SICAV coby fond kvalifikovaných investorů do značné míry soustředí právě na výstavbu rodinných domů? Jaké zbytečné náklady způsobené českou byrokracií musejí developeři promítat do konečné ceny nemovitostí? Co se stane, když projektant špatně „nakreslí“ dokumentaci? A proč jsou lidé z oboru skeptičtí vůči novému stavebnímu zákonu? Na to vše odpovídá v novém podcastu e15 REcast zakladatel ČSNF Daniel Římal. Pustit si jej můžete na konci tohoto článku.

Šéfka Tajné služby Spojených států Kimberly Cheatleová rezignovala kvůli atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AP s odkazem na e-mail, který Cheatleová zaslala svým podřízeným. Cheatleová v pondělí vypovídala před jedním z výborů americké Sněmovny reprezentantů, kterému řekla, že pokus o vraždu Trumpa byl za poslední desetiletí největším operačním selháním agentury, která se kromě jiného stará o bezpečnost amerického prezidenta a dalších významných osob. Americký prezident Joe Biden poděkoval Cheatleové za její službu a oznámil, že brzy plánuje jmenovat nového ředitele.

