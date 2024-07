Po náročné obnově historických budov Národního divadla, Národního muzea nebo Státní opery se rekonstrukce dočká další významná kulturní instituce v hlavním městě. Nová scéna Národního divadla, která byla před třemi lety prohlášena za kulturní památku, by se měla například dočkat zmodernizovaného divadelního sálu, který dnes nenabízí dobré výhledy ani akustiku. „Vybudujeme tu úplně nový sál s teleskopickým hledištěm, které se bude moci proměňovat až do pěti set diváků,“ řekl ředitel Národního divadla Jan Burian, kterému ministr kultury Martin Baxa prodloužil mandát až do konce roku 2028, aby mohlo divadlo pod jeho vedením rekonstrukci dokončit.

Národní divadlo by mělo do konce prázdnin vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, samotná rekonstrukce má začít před prázdninami v příštím roce. Na jeviště Nové scény by se měli herci vrátit v sezoně 2027/2028. Kromě přestavby hlavního sálu se budou restaurovat památkově chráněné prvky nebo vyměňovat vzduchotechnika. Nová scéna Národního divadla byla dokončena podle návrhu architekta Karla Pragera v roce 1983 a zapsala se do historie pražské architektury svou nepřehlédnutelnou fasádou z více než čtyř tisíc skleněných tvarovek, z nichž každá váží čtyřicet kilogramů a které mají mimo jiné za úkol izolovat jeviště od hluku z Národní třídy.

Opravou projde také sousední provozní budova zvaná Themos, kterou divadlo získalo zpět do majetku až v dražbě v roce 2016. „První dvě patra bude zabírat prodejní galerie s gastroprovozem a divadelním klubem. Bude to celé otevřené do náměstí Václava Havla,“ řekl Burian. Bude tu také divadelní zkušebna, která poslouží i jako komorní scéna pro stovku diváků. Kromě toho tu bude vybudována zkušebna baletu a edukační centrum, střechu pak doplní fotovoltaické panely. Cílem oprav je mimo jiné oživení celého prostoru kolem Národního divadla.

Národní divadlo se do budoucna chystá na další velkou investici – výstavbu rozsáhlého servisního centra v Karlíně. „Chceme opustit několik objektů rozesetých po městě, konkrétně ateliéry na výrobu na Floře, sklady u Apolináře, sklady v Čakovicích a depozitář za Prahou, a soustředit nejen výrobu kostýmů a dekorací, sklady, fundusy, ale i zkušebny na jednom místě,“ popsal dříve mluvčí divadla Tomáš Staněk, podle něhož potřebuje divadlo zázemí, které bude udržitelné, úsporné a dopravně dostupné. Konkrétní plány nicméně zatím neexistují, hotová je pouze studie proveditelnosti.

Opravovat se budou i další divadla

Rekonstruovat se budou ale i další pražské scény. Už letos bude po mnoha letech dokončena například oprava divadla Spirála na pražském Výstavišti, které bylo poničeno při povodních v roce 2002 a od té doby chátralo. Místo demolice, která byla jednu dobu na stole, se město rozhodlo divadlo zachránit a za 200 milionů korun opravit. Pod názvem Nová Spirála se unikátní scéna představí v říjnu veřejnosti.

Rekonstrukce divadla Spirála.|ČTK

Generální obnovou za téměř tři miliardy korun by mělo projít také Divadlo na Vinohradech na náměstí Míru. S pracemi na secesní budově by město rádo začalo ještě letos. Oprava by se měla zaměřit na zanedbaný interiér. Například jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík, se nikdy nerekonstruovalo. Kromě toho tu chybí třeba sklad kulis, které se dnes musejí přivážet kamiony. Vzniknout tu má zcela nový komorní sál pro dvě stě diváků, který bude zároveň sloužit i jako zkušebna. Kromě toho bude ve více než sto let staré budově třeba vyměnit vzduchotechniku a rozvody. Rekonstrukci by magistrát rád dokončil v roce 2027, tedy ke 120. výročí divadla.

V příštím roce by se také mělo začít opravovat žádané Dejvické divadlo, které dlouhá léta kapacitně nestačí vysokému zájmu o svá představení. Po rekonstrukci by mělo být v hledišti o padesát míst více, opravou projde také zázemí divadla.