Německo, Francie a Itálie dospěly k dohodě o regulaci AI, Dr. Max koupil Neo Apotek | e15.cz

Evropský provozovatel lékáren Dr. Max Group v pátek oznámil, že koupil italskou síť lékáren Neo Apotek SpA, aby na místním trhu posílil svou pozici. Akvizice dosáhla hodnoty 400 milionů eur (tedy skoro 10 miliard korun). Dr. Max, který řídí Penta Investments má po celé Evropě tři tisíce poboček a internetových obchodů včetně České republiky. Díky akvizici bude nově ovládat v Itálii 210 lékáren.

Evropa je nyní v pohledu na jádro nesmiřitelně rozdělená. Část zemí reprezentovaných hlavně Německem proti němu brojí. Další v čele s Francií v něm vidí čistý a stabilní zdroj, který může nahradit uhlí a být doplňkem k nevyzpytatelné zelené energii. Pokud však starý kontinent nechce být závislý na Rusku a Číně, zbývají mu v podstatě tři dodavatelé, kteří se nyní ucházejí i o Dukovany. Pověst americko-kanadské společnosti Westinghouse poškodil projekt Vogtle, francouzské EDF pak Flamanville. Obě firmy navíc mají před sebou řadu úkolů. Korejská KHNP si ohněm výstavby v západních podmínkách zatím neprošla.

Tenhle příběh se začal psát skoro před deseti lety, kdy se manažeři tehdejší Siemens Enterprise Communications rozhodli využít příležitosti a z odnože globální firmy vytvořili čistě lokální IT firmu. Dnes společnost IXPERTA investuje do start-upu na umělou inteligenci a vyvíjí další sofistikované systémy. Patří mezi ty, na kterých by mělo Česko postavit svou novou ekonomiku. „Všechno začíná u vzdělání. Potřebujeme reformu školského systému se zaměřením na obory a činnosti, ke kterým máme v Česku tradičně blízko a také na ty, kde brzy vznikne velká poptávka,“ říká spolumajitel a předseda správní rady Tomáš Hájek.

✅ Reuters: Německo, Francie a Itálie dospěly k dohodě ohledně způsobu regulace AI

Německo, Francie a Itálie dosáhly dohody ohledně toho, jakým způsobem měla být regulována umělá inteligence (AI). Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společný dokument těchto zemí, ke kterému získala přístup. Předpokládá se, že dohoda těchto významných zemí EU urychlí regulaci AI na evropské úrovni, píše Reuters. Evropská komise, Evropský parlament a členské země v Radě EU nyní jednají o přístupu sedmadvacítky k regulaci umělé inteligence. Europoslanci v červnu schválili návrh pravidel pro fungování AI. Jeho cílem je omezení rizik spojených s AI, ale zároveň zajistění využití příležitostí, které tato technologie přináší.

Stane se dnes: