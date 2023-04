Ranní check: RegioJet kupuje nové autobusy, ČEZ postaví dobíjecí stanice u obchodů Tesco | e15.cz

Zbrojař Michal Strnad se snaží nalézt další cestu, jak proniknout do chemického průmyslu a vyřešit tím úzké hrdlo při výrobě dělostřelecké munice. Podle několika na sobě nezávislých zdrojů projevil zájem o významnou pardubickou chemičku Synthesia a se současným majitelem, holdingem Agrofert, již o transakci jedná. Hodnota firmy podle odhadu E15 přesahuje miliardu korun. Informaci jako první přinesly Seznam Zprávy.

Pandemické pustoprázdno je pryč, autobusy se znovu plní cestujícími. Z blížící se hlavní letní sezony chce vytěžit co nejvíce i RegioJet. Dopravce podnikatele Radima Jančury vloží více než čtvrt miliardy korun do flotily dvou desítek nových dvoupatrových autobusů Setra s neobvyklou konfigurací dvou klasických sedaček + „VIP křesla“ přes uličku. Do těchto autobusů se mají vrátit také stevardky a stevardi, byť pouze dálkově prostřednictvím displeje.

Přechod od spalovacích motorů k elektřině nepředstavuje pouze změnu pohonu, ale i mnoha byznysmodelů. Takřka kterýkoli obchodník může na vlastní síť dobíjecích stanic lákat řidiče, jejichž peníze dosud protékaly výhradně čerpacími stanicemi. K těm zdaleka nejvýznamnějším, kteří se rozhodli vábit zákazníky na dobíjení během nákupů, se nově zařadilo Tesco. V první vlně skupina ČEZ postaví na parkovištích obchodního řetězce ve 26 lokalitách až sedmdesát stojanů.

Spor Kyjeva se státy východního křídla Evropské unie o dovoz levného ukrajinského obilí se vyostřuje. Po Polsku a Maďarsku v pondělí pozastavilo import zemědělských komodit z Ukrajiny také Slovensko a k témuž v zájmu ochrany domácích producentů vyzývá tuzemská Agrární komora. Jednostranně vyhlášené embargo nicméně kritizuje Evropská komise a za nesmyslné je považují i někteří podnikatelé a ekonomové, které oslovila E15.

