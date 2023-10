Šéf Volkswagenu bude jednat s Fialou. Česká e-commerce se propadá | e15.cz

Už sedmé čtvrtletí v řadě se propadají tržby českých internetových obchodů. Mnozí experti očekávali, že po loňském tvrdém nárazu, který způsobila hlavně nezvykle vysoká inflace, se situace kolem e-shopů časem uklidní. Nejpozději se tak mělo stát ve druhé polovině letošního roku, obrat ale nepřišel. Něco takového český e-commerce trh zatím nezažil, krize tak od základu mění fungování tuzemských e-shopů.

Miliony přehrání na sociální síti X zaznamenalo video, ve kterém bojovník Hamásu úspěšně sestřelil izraelský vrtulník. Další virální video zachytilo úhlednou formaci izraelský stíhaček, jež měly zasadit Hamásu v Gaze drtivý protiúder. Videa mají jedno společné: pocházejí z české válečné hry Arma. Na české studio se kvůli možným podvrhům od začátku izraelsko-hamáské války obrátily desítky organizací s žádostí o pomoc s ověřením. Podle zakladatele studia Bohemia Interactive Marka Španěla se blížíme bodu, kdy už laici falešná videa rozpoznat nedokážou.

Češi by brzy mohli platit novým druhem peněz. Zatímco Evropská centrální banka minulý týden poslala svůj projekt digitálního eura do další fáze, v Česku už je téměř hotová „digitální koruna“. Její vývoj neřídí stát, ale majitel kryptosměnárny Bit.plus Martin Stránský. „I koruny se neustále vyvíjejí. Nejdřív jsme měli hotovost, kterou teď lidé trochu opouštějí ve prospěch jedniček a nul někde na účtech regulovaných společností. Ty jsou ale v některém rozvoji pomalé,“ uvádí podnikatel. „Digitální korunu“ zatím v Česku jinak než přes iniciativu soukromníků vydávat nelze. České národní bance to podle jejího stanoviska pro e15 znemožňuje současná legislativa.

Zda a případně kdy by mohl koncern Volkswagen postavit továrnu na baterie do elektromobilů v Česku, by mohlo být jasnější v pondělí. Patrně v odpoledních hodinách totiž budou v Praze jednat premiér Petr Fiala (ODS) s generálním ředitelem koncernu Volkswagen Oliverem Blumem, uvádí dobře informovaný zdroj e15. Tiskové oddělení vlády na dotaz e15 uvedlo, že se prozatím nebude k této otázce vyjadřovat.

