Skrývá obrovský potenciál, který se musí co nevidět naplnit. Tak hovoří o indickém trhu s osobními automobily manažeři automobilek už dekády. Ekonomika nejlidnatější země světa jde nahoru, masy obyvatel si nově budou moci dovolit nákup prvního vozu do rodiny. Nejen evropské automobilky by si zde rády „zobly“ a zopakovaly úspěšnou expanzi po vzoru Číny, kde však aktuálně přebírají otěže domácí výrobci. A indický trh je skutečně na vzestupu. Letošní výkon Škody v Indii je však na opačné trajektorii.

Návrat z prosluněné vládní dovolené musel většině ministrů připadat velmi chladný a deštivý. Zjistili, že v příštím roce mají hospodařit s výrazně méně penězi, než požadují. Někteří by si oproti letošku měli dokonce pohoršit. Plyne to z prvních informací o nadále utajovaném návrhu státního rozpočtu na příští rok šéfa státní pokladny Zbyňka Stanjury (ODS).

VIDEO: Američané jezdí místo do Prahy do Lisabonu. Česko je příliš blízko válce, říká hoteliér Svoboda

Ukrajinská ofenziva do ruské Kurské oblasti trvá už dva týdny, ale dosud není jasné, jestli bude riskantní akce pro Kyjev úspěšná. Ukrajincům se už zřejmě podařilo obsadit více než 1250 kilometrů čtverečních nepřátelského území a kontrolují desítky obcí. Zatím však nedosáhli výrazného přeskupení ruských sil k obraně vlastního teritoria, a tedy uvolnění tlaku v Donbasu. Naopak jim hrozí ztráta strategického Pokrovsku. Operace každopádně ukazuje, v jak složité personální situaci obě strany jsou a jak politicky citlivé je nasazení špatně cvičených ruských branců do bojových akcí.

Americká společnost Onsemi se chystá v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit polovodičovou výrobu za 46 miliard korun. To by nejenom v regionu mělo výrazně pomoci v růstu tohoto strategického oboru a přilákat další investory. V Rožnově a v Brně už přitom nějakou dobu průběžně investuje nizozemský podnik obchodovaný na burze Nasdaq, který patří k dodavatelům čipů do telefonů iPhone a který se bude podílet na stavbě továrny tchajwanského kolosu TSMC v Drážďanech. V minulosti také v Česku provedl akvizici.

Stane se dnes: