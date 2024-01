Ráno si prohlédnout exotický ostrov, na oběd zajít do pětihvězdičkové restaurace, odpoledne strávit ve fitku, lenošením na pláži nebo u bazénu, večer vypustit páru v casinu či spoustě barů a hospod a přes noc se přesunout s tím vším zase o kus dál – to všechno třeba uprostřed Karibiku. Prvních pár tisíc vyvolených si tuto představu dovolené v ráji začalo v sobotu plnit na oficiálně první plavbě lodi Icon of the Seas, největší výletní lodi na světě, která vyplouvá z amerického Miami.

Česká republika se zapojí do snah o vybudování evropského kvantového počítače na fotonickém základu, což má být jeden z klíčových technologických pokroků budoucnosti. České vysoké učení technické v Praze bylo společně se sedmnácti dalšími partnery z řad univerzit a firem vybráno do projektu Epique financovaného Evropskou komisí. Starý kontinent chce mimo jiné držet krok s USA a s Čínou, kde na kvantových fotonických počítačích rovněž pracují.

Rok 2024 může být pro český byznys s virtuálními měnami zlomový. Krypto se poprvé stane předmětem schůze Poslanecké sněmovny. Mezi zákonodárce má v nejbližších dnech zamířit novela zákona o platebním styku, která by firmám podnikajícím s virtuálními měnami zajišťovala obdobu práva na bankovní účet.

Vyjednavači se podle serveru listu The New York Times (NYT) blíží k dohodě, která by vedla k dvouměsíčnímu přerušení války v Pásmu Gazy výměnou za propuštění více než 100 rukojmích, které stále zadržují palestinští radikálové. Dohoda, která by podle deníku výrazně změnila situaci v celé oblasti, by mohla být finalizována v příštích dvou týdnech.

