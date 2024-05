V úterý pořádal Apple svou Keynote Let Loose, při níž ukázal nové iPady Pro, iPady Air a také příslušenství pro ně, k tomu zajímavějšímu patří Apple Pencil Pro. Tabletům, a nejen těm od Applu, se ale poslední roky v prodejích příliš nedaří. A ani omlazené portfolio tohoto amerického technologického gigantu na tom nejspíš nic nezmění.

Na burzách proti sobě odnepaměti stojí dva nesmiřitelné tábory investorů, chcete-li spekulantů. Jeden z nich považuje slovo diverzifikace za jeden z nejvulgárnějších termínů investorského slovníku. Za slovo symbolizující zbabělost, nevzdělanost, absenci šestého a snad i sedmého smyslu pro spekulaci. Diverzifikující investoři jsou podle tohoto tábora lidé, kteří se celoživotně vzdali šance vydělat na burze větší množství peněz a kteří jsou do konce svých dní odsouzeni k tomu, aby tak maximálně drželi krok s inflací v těch dobrých letech, kdy ji centrální banky zrovna dokážou uřídit.

Problémy ocelářského holdingu Liberty se rozšířily už i do Austrálie. V tamní ocelárně Whyalla v polovině března vychladla vysoká pec a od té doby se ji ocelářskému gigantu nepodařilo roztopit na provozní teplotu. Slibované termíny opětovného rozjetí tamní ocelárna neustále posouvá a australským pracovníkům v květnu poprvé osekala výplaty. V Evropě skupina mezitím ponechává utlumenou velkou část svých provozů včetně ostravské huti. Rostou tak obavy, že globální finanční problémy Liberty jsou vážnější, než skupina připouští.

V elektronickém systému podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) jsou k dispozici opravené testy jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Na síti X to dnes uvedlo ministerstvo školství a Českému rozhlasu to řekl ředitel organizace Cermat, která je za přijímací řízení zodpovědná, Miroslav Krejčí. Testy si můžou prohlédnout uchazeči, kteří podávali přihlášky elektronicky nebo hybridně. To, na jakou školu byli přijati, se v systému dozví ve středu.

Stane se dnes: