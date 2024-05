V úterý pořádal Apple svou Keynote Let Loose, při níž ukázal nové iPady Pro, iPady Air a také příslušenství pro ně, k tomu zajímavějšímu patří Apple Pencil Pro. Tabletům, a nejen těm od Applu, se ale poslední roky v prodejích příliš nedaří. A ani omlazené portfolio tohoto amerického technologického gigantu na tom nejspíš nic nezmění.

Podle nejnovějších údajů společnosti International Data Corporation (IDC) přestal v letošním prvním čtvrtletí segment tabletů padat, za což může poděkovat závratnému růstu čínské produkce. Trh přesto poskočil o slabého půl procenta. Apple je na něm stále nejsilnější, dodal 9,9 milionu iPadů a patří mu podíl 32 procent, meziročně ale 8,5 procenta ztratil. Samsung je druhý a s 6,7 milionu prodaných tabletů Galaxy drží 21,7 procenta trhu. Také on ale ztrácel.

Trh významně zachraňuje Čína. Třetí Huawei s celkovým podílem 2,9 procenta v prodejích tabletů meziročně vyrostla o 43,6 procenta, čtvrté Lenovo o 13,2 a páté Xiaomi o závratných 92,6 procenta (celkový podíl 1,8 procenta). Dohromady se za první čtvrtletí tohoto roku prodalo 30,8 milionu tabletů, o dvě stě tisíc víc než loni.

Apple právě představil čtyři nové modely ve dvou řadách, takže je zřejmé, že to s tablety ještě nevzdává. A dá se dokonce tvrdit, že jim hodně věří, především ze tří důvodů.

Větší displej

Když se podíváme do řady iPadů Air, zatím u žádné generace nebylo na výběr z více velikostí, v nabídce bylo jen více variant interní paměti a možnost zvolit mobilní připojení nebo jen Wi-Fi. Nyní je poprvé možné vybrat si 11" nebo 13" model. Apple tak opakuje situaci s MacBooky Air, kde k 13" modelu přidal 15". Cílí tak hlavně na ty zákazníky, kteří nepotřebují maximální výbavu, ale chtějí velké úhlopříčky.

Video: Apple představil nový iPad Pro

Bavíme se zde o tabletech s počáteční cenou 18 tisíc korun za menší a 24 tisíc korun za větší model. Za hubičku tedy rozhodně nejsou a je pravda, že novinek moc nepřinášejí. Vyjma většího displeje je to vlastně jen novější a výkonnější čip, přesunutí čelní kamery na delší stranu a přítomnost bezdrátových standardů Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Zákazníci tedy ještě mohou vybírat mezi více paměťovými variantami. Je to ale tak nějak málo. Záležet tedy bude především na tom, jak se povede nově příchozímu většímu modelu.

Počítačový čip

Ještě se nestalo, aby Apple představil nový počítačový čip spolu s tablety. Ty jej přijímaly vždy zpětně a dávalo to smysl, tablet přece nepotřebuje takový výkon jako počítač. Apple nesouhlasí. Přítomností čipu M4 v tabletu jasně ukazuje, že řada iPadů Pro má v jeho vrcholném portfoliu své zřetelné místo, které je rovné počítačům Mac. Ostatně nové iPady Pro jsou výkonnější než MacBooky Air představené letos v březnu.

Problémem je zde cena. Pro běžného zákazníka nejsou tyto iPady určené, protože vlastně ani nevyužije jejich potenciál. A pak je zde logika věci, proč utrácet za tablet stejné peníze jako za počítač? Tady se navíc bavíme o počítači ze stejné stáje. 11" iPad Pro totiž startuje na částce 30 tisíc korun, základní MacBook Air pořídíte za stejné peníze. Má sice jen čip M2, jenže ten pořád nemá s většinou běžné práce žádný problém.

Nový vstupní model do světa iPadů

Apple upravil i starší modely iPadu. A to je možná významnější než samotné novinky. Ani iPad Pro 2024 totiž oproti iPadu Pro 2022 tolik změn nemá. Vyjma výkonnějšího čipu se zásadně vylepšil displej, razantně zredukovala tloušťka i s ohledem na váhu, ale třeba zmizel ultraširokoúhlý fotoaparát a jeden z pěti mikrofonů.

A iPady desáté generace, představené na podzim 2022, s příchodem novinek také významně zlevnily. Pravě snížení ceny „starého“ modelu může mít na prodeje větší vliv než novinky.

Kde je umělá inteligence?

Když se ještě vrátíme ke Keynote samotné, mnozí doufali, že Apple s novými tablety ukáže i něco z oblasti umělé inteligence. Na to skutečně došlo, ale v menší míře, než mnozí čekali. Apple se tentokrát dokonce ani nebál použít výraz AI, i když dosud vsázel spíše na ML, tedy strojové učení. Nové funkce iPadů nicméně nabízejí jen takovou ochutnávku toho, co pravděpodobně přijde v červnu na události WWDC.

Apple zatím nenaskočil do války o AI, kdy zcela ignoruje celý balíček funkcí Galaxy AI od Samsungu. V rámci prezentace možností nových iPadů jsme nicméně viděli opravu skenovaných dokumentů, kdy se AI stará o dokonalý výsledek nehledě na světlo a stíny. Dále šlo třeba o odstranění pozadí videa v aplikaci Final Cut Pro.

10. června je už za měsíc a potom budeme chytřejší v ohledu, kam Apple se svou AI směřuje. Do té doby nás ale čeká jiná velká událost, a to Google I/O 14. května, kde bude své možnosti prezentovat Google. A dá třeba nakouknout i na chystané hardwarové novinky. Je tomu rok, co reinkarnoval své portfolio tabletů, když představil Pixel Tablet. Je tak možné, že nás už za chvíli čeká jeho nástupce. Google ale není v prodejích hardwaru silný, účelem jeho tabletu je především prezentovat možnosti operačního systému Android na velkém displeji.