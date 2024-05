V elektronickém systému podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) jsou k dispozici opravené testy jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Na síti X to dnes uvedlo ministerstvo školství a Českému rozhlasu to řekl ředitel organizace Cermat, která je za přijímací řízení zodpovědná, Miroslav Krejčí. Testy si můžou prohlédnout uchazeči, kteří podávali přihlášky elektronicky nebo hybridně. To, na jakou školu byli přijati, se v systému dozví ve středu.