Švédsko sníží daně z příjmu, Česko množí zlatý poklad, akcie Disney nejníže | e15.cz

Česko rychle postupuje po své zlaté stezce. Hodnota zásob drahého kovu v sejfech České národní banky v závěru srpna dosáhla téměř 32 miliard korun. Vedle nového rekordu to znamená i dvojnásobek zlatých rezerv, které centrální banka držela ještě začátkem tohoto roku. Fyzicky tak letos do Česka přibylo bezmála devět tun zlata a podíl drahého kovu na celkových aktivech České národní banky překročil v závěru prázdnin premiérově jedno procento. Perspektivně se zásoby zlata mají ještě dramaticky zvyšovat, experti se ovšem neshodnou v tom, nakolik je to pro zemi přínosem.

Jako novinářka pracovala pro Reuters, později řídila komunikaci v České spořitelně a při práci vystudovala psychologii a absolvovala terapeutický výcvik. Po odchodu ze světa financí začala pracovat jako psycholog a psychoterapeut – a také jako headhunter. Klára Gajdušková ze společnosti Odgers Berndtson říká, že být připraven na „další fázi kariéry“ je v byznysovém světě stále důležitější.

Zatímco řada evropských zemí zvyšuje daně, Švédsko se vydává opačným směrem. Země v rozpočtu na příští rok počítá se snížením daně z příjmu, což by mělo pomoci především lidem s nízkými a středně vysokými příjmy. Zároveň tamní vláda počítá se snížením spotřební daně na pohonné hmoty.

Náročné období zažívají akcionáři americké zábavní skupiny Disney. Kvůli měnícímu se mediálnímu prostředí její hospodaření pokulhává a také už tři roky nevyplácí dividendy. Nepříznivý vývoj se odráží i na ceně akcií, která se za poslední rok propadla o 30 procent a je v současnosti nejníže za poslední dekádu. Podle některých expertů to však může být příležitost k nákupu.

